Саакашвілі у Трускавці, кажуть у Грузії. Він у Батумі, наполягає речниця

Міхеїл Саакашвілі не перетинав кордону Грузії, запевняють у МВС країни. Сам Саакашвілі наполягає, що він зараз у грузинському Батумі. Радіо Свобода не знайшло підтверджень, що він залишав територію України. Що відбувається з третім президентом Грузії, головою виконавчого комітету Національної ради реформ України?

Міхеїл Саакашвілі перебуває у Трускавці, де відбувається засідання фракції «Слуга народу», в Грузії його немає, переконує у розмові з Радіо Свобода грузинський політики, колишній державний міністр Грузії Гога Хаіндрава. Він зауважує, що на відео, викладеному Саакашвілі у фейсбуці, зовсім не та погода, яка, насправді, зараз у Батумі. Такі дії колишнього президента Грузії створюють не найкраще уявлення про країну серед міжнародних партнерів, зауважує Хаіндрава.

Ніякого Саакашвілі у Батумі немає. Він зараз перебуває у Трускавці

«Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова – там є такий епізод, коли Стьопа Ліходєєв телеграфує з Ялти в театр вар’єте, щоб його забрали. Теж відбувається і зараз. Ніякого Саакашвілі у Батумі немає, не було і не буде, найближчими роками. Він, взагалі, зараз перебуває у Трускавці. Це ж не Північна Корея, щоб не було відомо, що відбувається і у нас, і у вас. Він у Трускавці, сидить у готелі, щоб створювати ілюзію.

А у Батумі його немає. Там два відео. В одному видно море, віддзеркалення будинків, хмарочосів, вогнів міста. Але на Чорному морі вже третій день злива й шторм. Гадаю, тут зрозуміло. У Грузії сміються над ним, що хоча би дощ показав на цих кадрах. Але, коли люди постійно брешуть і нічим іншим не займаються, то бувають такі промашки. Крім того, зверніть увагу, що він у кадрі стоїть на місці, а вулиця весь час рухається. Я оператор і режисер за освітою, 17 років викладаю у театральному інституті – це не тягне навіть на рівень першокурсника. Це відбувається через те, що ця людина не є нормальною. Ми кажемо про це давно, а в Україні його призначають відповідати за реформи. Гадаю, це медична проблема, а не політична», – каже грузинський політик.

Що каже влада Грузії?

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі не полишав території України. Він запевнив, якщо колишній президент дійсно перетне кордон Грузії, то буде затриманий і доправлений до пенітенціарної установи.

«У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу достеменно стверджувати, що Міхеїл Саакашвілі не залишав державних кордонів України. Вкотре повторюю, Міхеїл Саакашвілі не перетинав державний кордон Грузії і не залишав державний кордон України», – заявив Дарахвелідзе.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі днями заявив, що Міхеїла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну. Голова грузинського уряду нагадав, що у червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до 6 років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тим часом в Україні

Речниця Міхеїла Саакашвілі Дарина Чиж у коментарі Радіо Свобода все ж запевняє, що третій президент Грузії перебуває у грузинському Батумі.

Раніше 1 жовтня у фейсбуці Міхеїл Саакашвілі оприлюднив відео, в якому повідомив, що прибув до грузинського портового міста Батумі, закликавши грузинів прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні. Він також закликає прибічників колонами рухатися на Тбілісі, і зауважує, що такі колони повинні бути масовими «щоб вони мене не зупинили».

Але упродовж останніх днів Міхеїл Саакашвілі не залишав територію України через міжнародний аеропорт «Бориспіль», повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на власні джерела.

«З «Борисполя» Саакашвілі не вилітав», – повідомили поінформовані особи на умовах анонімності.

Радіо Свобода також не вдалося знайти підтверджень можливого залишення території України Міхеїлом Саакашвілі через порт Одеси.

27 вересня Міхеїл Саакашвілі опублікував у фейсбуці фото електронного квитка, з якого випливав намір його прибути в Грузію. Але йшлося тоді про вечір 2 жовтня – у день виборів до місцевих органів влади. Саакашвілі сказав, що вирішується доля його країни і він не зможе спостерігати осторонь.

Попри втрату грузинського громадянства після вступу в громадянство України в 2015 році, Саакашвілі продовжує брати активну участь у грузинській політиці, підтримуючи свою партію «Єдиний національний рух» на муніципальних виборах 2 жовтня.

У 2017 році Міхеїл Саакашвілі проривався крізь кордон з Польщі до України на пропускному пункті Шегині. Тоді прикордонники польської сторони пропустили Міхеїла Саакашвілі на територію України, однак у нейтральній зоні автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що «згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід «Шегині» заміновано». Тоді натовп прибічників практично проніс його через кодон.

Ці події відбувалися після того, як Міхеїла Саакашвілі видворили з території України на тлі конфлікту з п’ятим президентом України Петром Порошенком та головою МВС Арсеном Аваковим.