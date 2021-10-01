«Якщо він приїхав, «Грузинська мрія» розвалилася» – кандидатка в мери Тбілісі про «повернення» Саакашвілі

Представники грузинських опозиційних сил покладають на владну партію «Грузинська мрія» відповідальність за імовірне повернення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на батьківщину.

«Відповідальність за це лежить на всіх, в першу чергу, на «Грузинській мрії». Якщо він приїхав, то «Грузинська мрія» розвалилася. Найголовніше, щоб ці два дні, і наступні дні пройшли абсолютно спокійно, і всі повинні підкоритися волі народу», – заявила голова партії «Дроа», кандидатка в мери Тбілісі Елене Хоштарія.

«Сьогодні вранці було ще раз доведено, що держави не існує, так відбувається за олігархії, за такого типу правління», – заявила голова опозиційної партії «Закон і справедливість», депутатка парламенту Тако Чарквіані. Вона додала, що очікує мирного сценарію розвитку подій і закликала владу до «великого примирення».

«Він справді в Грузії, підтверджую. І, напевно, 3 жовтня він приєднається до великого урочистого зібрання, коли за підсумками 2 жовтня грузинський народ і Грузія переможуть Бідзіну Іванішвілі і «Грузинську мрію», і вони підуть з влади, а Грузія стане на шлях розвитку», – заявив кандидат від партії «Єдиний національний рух» у мери міста Сенакі Коба Накопія в ефірі телеканалу «Мтаварі».

У розмові з телеканалом «Мтаварі» співробітниця українського офісу Саакашвілі Марія Барабаш повідомила, що напередодні Саакашвілі покинув Київ.

Натомість лідер владної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе вважає, що Саакашвілі не перебуває в Батумі. «Саакашвілі не в Грузії. Він - клоун, це підтвердилося», – заявив Кобахідзе, який вважає підробкою відеозвернення Саакашвілі. «Спочатку я думав, що це технологія діпфейку. Виявилося, що (була використана) більш проста технологія», – сказав Кобахідзе, пообіцявши, що фахівці з владнох партії підтвердять його слова.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, а нині голова виконавчого комітету Національної ради реформ України наразі перебуває в грузинському Батумі, повідомила в коментарі Радіо Cвобода його речниця Дарина Чиж.

Раніше 1 жовтня у фейсбуці Міхеїл Саакашвілі оприлюднив відео, в якому повідомив, що прибув до грузинського портового міста Батумі, закликавши прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі днями заявив, що Міхеїла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну. Голова грузинського уряду сказав, що «Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує на в’язницю».

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України, 27 вересня опублікував у фейсбуці фото електронного квитка, з якого випливав намір прибути в Грузію. Але йшлося тоді про вечір 2 жовтня – у день виборів до місцевих органів влади. Саакашвілі сказав, що вирішується доля його країни і він не зможе спостерігати осторонь.

Попри втрату грузинського громадянства після вступу в громадянство України в 2015 році, Саакашвілі продовжує брати активну участь у грузинській політиці, підтримуючи свою партію «Єдиний національний рух» на муніципальних виборах 2 жовтня.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.