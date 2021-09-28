Саакашвілі заявив про повернення до Грузії перед виборами, тамтешній прем’єр пообіцяв йому тюрму

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну, заявив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

«Як тільки Саакашвілі вступить на нашу землю, він буде заарештований і відправлений у в’язницю. Той, хто буде перешкоджати цьому процесу, буде строго покараний відповідно до закону», – заявив Гарібашвілі, коментуючи наміри Саакашвілі прибути до Грузії 2 жовтня.

Голова грузинського уряду додав: «Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує на в’язницю».

«Заклики, мовляв люди вийдуть і захистять мене – повна брехня і фальсифікація. Що він може? Вони ледь можуть зібрати 5000 осіб», – сказав Гарібашвілі.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, а нині голова виконавчого комітету Національної ради реформ України, напередодні опублікував у фейсбуці фото електронного квитка, з якого випливає намір прилетіти в Грузію ввечері 2 жовтня – у день виборів до місцевих органів алади. Саакашвілі заявив, що вирішується доля його країни і він не зможе спостерігати осторонь.

Попри втрату грузинського громадянства після вступу в громадянство України в 2015 році, Саакашвілі продовжує брати активну участь у грузинській політиці, підтримуючи свою партію «Єдиний національний рух» на муніципальних виборах 2 жовтня.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.