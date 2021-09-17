Україна екстрадувала до Грузії ексначальника військової поліції часів Саакашвілі

З України до Грузії екстрадували колишнього начальника департаменту військової поліції часів президента Міхеїла Саакашвілі Мегіса Кардаву. Про це повідомляє кавказька служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу» із посиланням на грузинські медіа.

Кардаву доправили з Києва до міжнародного аеропорту Тбілісі. Йому висунуть обвинувачення та відправлять до пенітенціарної установи №12 у Руставі.

Про затримання Кардави українською владою стало відомо в листопаді 2017 року. З того часу почався розгляд справи про його екстрадицію до Грузії. Сам Мегіс Кардава перебував під домашнім арештом. 11 вересня з’явилася інформація про те, що українська влада готова його екстрадувати. Після цього адвокат Кардава заявив, що його підзахисний під захистом Верховного комісара ООН у справах біженців.

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Раніше сам Кардава стверджував, що прискорений розгляд питання – це «акт політичної угоди між сторонами». Він передбачає, що Київ «неформально обміняв» його на двох українських моряків, засуджених у Батумі за порушення державного кордону. Їх помилувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Кардава залишив Грузію в 2012 році після зміни влади, а в 2013 році його оголосили в розшук. Його звинувачують у скоєнні низки злочинів, серед яких тортури, організація насильницьких дій сексуального характеру, розтрата державних коштів.

Прокуратура Грузії вимагала екстрадиції Мегіса Кардаві в зв’язку з тим, що він фігурує в 11 кримінальних справах. Кардаві заочно винесли кілька обвинувальних вироків. Він був заочно визнаний винним в «принизливому та нелюдському ставленні» за так званим «тюремним бунтом» і засуджений до трьох років і дев’яти місяців позбавлення волі.

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Також до семи років і шести місяців в’язниці його засудили за тортури ув’язнених у справі «Навтлугської спецоперації».

Ще один обвинувальний випадок проти Кардави винесли за незаконне позбавлення волі та насильницькі дії сексуального характеру у справі про записи, виявлені в заритих у землю діжках у 2013 році поблизу села Наразені Зугдідського району – за це він отримав дев’ять років.