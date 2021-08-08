Держдеп закликав Росію припинити окупацію Грузії

У 13-ту річницю вторгнення російських військ до Грузії Державний департамент США закликав Росію припинити окупацію країни. Відповідну заяву речника Держдепу Неда Прайса поширено у соціальній мережі Twitter.

«Цього дня 13 років тому сили Росії вторглись у Грузію, вбили сотні цивільних та примусили покинути свої домівки ще тисячі. Навіть зараз сили Росії окупують майже 20% території Грузії.

Ми закликаємо уряд Росії дотриматись угоди про припинення вогню від серпня 2008-го року

Окупація здійснювана Російською Федерацією призвела до трагічних гуманітарних наслідків, особливо під час пандемії COVID-19. Продовження блокування доступу мешканців окупованих території Грузії до рятівної гуманітарної та медичної допомоги безпричинно обернулось втратою життів і має негайно припинитись. Ми закликаємо уряд Росії дотриматись угоди про припинення вогню від серпня 2008-го року. Ми солідарні з народом Грузії і чекаємо дня, коли вони возз'єднаються», – заявив Прайс.

Як раніше повідомляло "Радіо Свобода", в серпні 2008 року, почалася війна між Росією і Грузією в сепаратистських районах Абхазії і Південної Осетії. Провину за початок воєнних дій кожна зі сторін перекладає на противника. П'ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила даху тисячі людей, донині обидві території перебувають в стані замороженого конфлікту.

Окупація здійснювана Російською Федерацією призвела до трагічних гуманітарних наслідків, особливо під час пандемії COVID-19. Продовження блокування доступу мешканців окупованих території Грузії до рятівної гуманітарної та медичної допомоги безпричинно обернулось втратою життів і має негайно припинитись. Ми закликаємо уряд Росії дотриматись угоди про припинення вогню від серпня 2008-го року. Ми солідарні з народом Грузії і чекаємо дня, коли вони возз'єднаються», – заявив Прайс.