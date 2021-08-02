Україна і Грузія провели спільні навчання в Чорному морі

Українські військові моряки разом із грузинськими колегами провели навчання в Чорному морі, повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил України.

«В акваторії Чорного моря українські моряки разом із грузинськими колегами з Берегової охорони і Департаменту прикордонної поліції Грузії провели навчання типу PASSEX (навчання, що проводяться між двома військово-морськими силами, щоб переконатися, що військово-морські сили можуть співпрацювати під час війни – ред.)», – йдеться в повідомленні.

За даними українського командування, метою заходу була підтримка безпеки в Чорному морі, вдосконалення здатності до навчання і сумісності екіпажів кораблів ВМС України і грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

«Під час виконання тренування в певному районі були відпрацьовані елементи з тактичного маневрування, рятування людини, яка випала за борт і передачі вантажів. Також відпрацьовували практичні дії з буксирування», – повідомили у ВМС.

З українського боку до навчань були залучені патрульний катер типу Айленда «Слов'янськ». Грузинська сторона також задіяла катер типу Айленд «Очамчира» Берегової охорони Грузії і патрульний катер «Сухумі» Департаменту прикордонної поліції.

Повідомляється, що всі елементи навчання були сплановані й відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО.