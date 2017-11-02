Суд арештував на 40 діб громадянина Грузії Кардаву – СБУ

Галицький районний суд Івано-Франківської області обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном 40 діб для громадянина Грузії, затриманого напередодні.

Як повідомляє прес-служба СБУ, щодо затриманого розпочато процедуру екстрадиції.

У відомстві не уточнюють прізвища цього громадянина Грузії, але відомо, що 1 листопада в Україні затримали Мегіса Кардаву, який перебував в розшуку.

СБУ з посиланням на дані Інтерполу повідомляє, що у період з 2002 року затриманий, перебуваючи на керівних посадах в МВС Грузії у складі організованої злочинної групи співробітників міністерства, застосовував катування, фізичне та сексуальне знущання над особами, затриманими та засудженими за скоєння злочинів.

За даними відомства, у затриманого вилучено два підроблені паспорти громадянина України, по одному громадянина Латвії та Белізу, оформлені на різні прізвища, але з його фотографією, а також фальшиве посвідчення моряка, якими він користувався для перетину державного кордону України та інших держав.

1 листопада ЗМІ повідомили про затримання Кардави, називаючи затриманого соратником Саакашвілі. Згодом колишній президент Грузії, екс-керівник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що він не був з Кардавою знайомий і ніколи з ним не зустрічався.

Сьогодні прокуратура Грузії заявила про початок процедури екстрадиції щодо колишнього начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави.

Кардава, який залишив Грузію в 2012 році після зміни влади, був у 2013 році оголошений у міжнародний розшук за звинуваченням у скоєнні низки злочинів, зокрема передбачених статтями «співучасть у тортурах», «тортури». Кардаві заочно пред’явлено звинувачення в привласненні і розтраті державних коштів.