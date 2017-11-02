Грузія заявляє про початок процедури екстрадиції щодо затриманого в Україні Кардави

Прокуратура Грузії заявляє про початок процедури екстрадиції щодо затриманого 1 листопада в Україні колишнього начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави.

Як повідомляє прес-служба грузинська прокуратура, українські правоохоронці затримали Мегіса Кардаву, розшукуваного Грузією з 13 лютого 2013 року.

Кардава, який залишив Грузію в 2012 році після зміни влади, був оголошений в міжнародний розшук за звинуваченням в скоєнні низки злочинів, зокрема передбачених статтями «співучасть у тортурах», «тортури». Кардаві заочно пред’явлено звинувачення в привласненні і розтраті державних коштів.

Коментуючи затримання Кардави в Україні, колишній президент Грузії, екс-керівник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, що не був з ним знайомий і ніколи з ним не зустрічався.

«Джерела ЗМІ дуже недосконалі. З цим моїм «найближчим соратником» я ніколи не зустрічався і про його існування я знаю лише з преси», – написав Саакашвілі.

Напередодні ЗМІ повідомили про затримання Кардави, називаючи затриманого соратником Саакашвілі.