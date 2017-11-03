У Грузії обговорюють наслідки можливої екстрадиції з України Мегіса Кардави

Новина про можливу екстрадицію до Грузії з України колишнього керівника військової поліції Грузії Мегіса Кардави стала топ-новиною в грузинських засобах масової інформації. На батьківщині Курдаву звинувачують у тяжких злочинах, зокрема у «співучасті в катуваннях» і «тортурах», які призвели до смерті грузинського полковника, якого звинувачували у шпигунстві на користь Росії. Кардава залишив Грузію в 2012 році після відходу від влади президента Міхеїла Саакашвілі. Однак сам він спростовує повідомлення, що Кардава входив до його «близького оточення». На тлі екстрадиції кількох людей, наближених до колишнього президента Грузії, в Тбілісі обговорюють питання і про можливу екстрадицію самого Саакашвілі.

Грузинська прокуратура заявила про початок процедури екстрадиції стосовно затриманого в Україні колишнього начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави. Його затримали в Івано-Франківькій області 1 листопада, але вже доправили до Києва. Кардава перебував у розшуку Інтерполу після того, як він покинув Грузію, де його заочно засудили до 9 років ув’язнення.

Подробиці його справи нагадав оглядач Грузинської служби Радіо Свобода Коба Ліклікадзе: «Колишнього начальника військової поліції Грузії Мегіса Кардаву звинувачують у трьох дуже резонансних справах. Одна з них включає розстріл кількох підозрюваних. Інша - вбивство полковника Александра Тетрадзе, якого звинувачували в шпигунстві на користь Росії. За свідченнями кількох свідків, Менгіс Кардава особисто брав участь у допиті полковника, який, за результатами розтину, загинув від катувань. Також його звинувачують у фінансових злочинах, зокрема розтраті й привласненні державних коштів».

Деякі засоби масової інформації повідомили, що Кардава був «близьким соратником Саакашвілі». Сам лідер «Руху нових сил» та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі в пості в мережі Facebook спростував цю інформацію, заявивши, що він його «не зустрічав і знає про його існування тільки з преси».

Як говорить грузинський оглядач Коба Ліклікадзе, за його даними, Кардава дійсно не належав до близького оточення Саакашвілі, однак він товаришував із колишнім міністром оборони країни часів Міхеїла Саакашвілі.

Він був наближеним і навіть другом колишнього міністра оборони Грузії Бачо Ахалая, який нині перебуває у в’язниці. А той був у найближчому оточенні Саакашвілі

«Він був наближеним і навіть другом колишнього міністра оборони Грузії Бачо Ахалая, який нині перебуває у в’язниці. А той, у свою чергу, був у найближчому оточенні Саакашвілі», – говорить грузинський оглядач.

Затримання Менгиса Кардави відбувається на тлі екстрадицій інших громадян Грузії, які перебували в Україні і були пов’язані з президентом Саакашвілі. Як наголошує Коба Ліклікадзе, в Грузії вважають ці справи пов’язаними і говорять, що це є сигналом для самого колишнього грузинського президента. Хоча, на думку деяких оглядачів, у самій Грузії можливе повернення Саакашвілі в кайданках створило б значні внутрішні проблеми для влади, бо різко збільшило б кількість його прихильників, що могло б дестабілізувати країну.