«Шість годин просидів у клітці з мішком на голові»: як висилали з України соратників Саакашвілі

Ірина Кононенко

Трьох громадян Грузії з оточення Саакашвілі схопили в Києві і вивезли до Тбілісі, заборонивши їм в'їзд в Україну. Щонайменше в одного з них в Україні залишилася дружина і малолітня дитина. Вислані впевнені, що до цього причетні українські спецслужби, але українська влада стверджує, що діяла законно.

Карина, дружина Михайла Абзіанідзе, колишнього водія Міхеїла Саакашвілі, згадує суботу 21 жовтня. Тоді, за її словами, на її чоловіка напали люди в масках і відвезли в невідомому напрямку: «Мій чоловік вийшов в аптеку, оскільки у нас захворіла дитина, і зник. Я 9 годин не знала, що з ним, із немовлям на руках, такого й ворогові не побажаєш».

Коли чоловік з'явився в мережі, то розповів, що на нього біля будинку напали люди в масках і формі без розпізнавальних знаків, продовжу Катерина: «Шість годин він просидів у півметровій клітці з мішком на голові, в холоді. Йому перев'язали ноги скотчем, прикували наручниками і терміново відправили до Грузії. Але хочу зазначити, що мій чоловік є резидентом України, він отримав посвідку на проживання на законних підставах, ми прожили в шлюбі три роки. Три роки він проживає в Україні, тому нелегального не було нічого».

Пізніше з'ясувалося, що затримали і депортували до Грузії не тільки Михайла Абзіанідзе, але і ще двох уродженців Грузії: Давида Макішвілі і охоронця Саакашвілі Георгія Рубашвілі. Усі вони зараз живуть у Тбілісі у родичів і намагаються повернутися до України.

Мені заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки і анулювали постійну посвідку на проживання

«Заводять мене в літак, а там сидять інші спецназівці в балаклавах, це, швидше за все, були спецназівці СБУ, і якийсь без маски, – розповідає Михайло Абзіанідзе. – Коли ми прилетіли до Грузії, нам повернули речі. Я відкриваю паспорт і бачу, що мені заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки і ще анулювали постійну посвідку на проживання».

Прикладом автомата вдарили по нозі, одягли наручники

«Я вийшов з дому, йшов в торговий центр у своїх справах і на пішохідному переході зупиняється синій мікроавтобус з німецькими номерами, – розповідає про своє вислання Давид Макішвілі. – З машини вистрибують люди, вони одягнені в російську форму «Гірка», є така форма. З автоматами і без розпізнавальних знаків. Вони зі мною були дуже грубі. Прикладом автомата вдарили по нозі, одягли наручники».

Далі з Макішвілі вчинили за тією ж схемою, що і з Абзіанідзе: аеропорт в Жулянах – аеропорт в Тбілісі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вже заявив, що таким же чином з України можуть депортувати ще щонайменше 20 грузинів-соратників Саакашвілі. Усіх їх Луценко звинуватив в організації державного перевороту і в нелегальній закупівлі зброї. Формально в Генпрокуратурі України заявила, що депортовані займалися незаконною господарською діяльністю замість культурної.

«Усього таких посвідчень було видано 20 грузинам, які повинні були займатися культурною діяльністю в Україні. Замість цього частина з них виконувала господарсько-адміністративні функції у свого лідера: водіїв, охоронців, помічників, – заявили в ГПУ. – Інші були влаштовані на специфічні посади на Одеській митниці, причому багато з них користувалися службовим транспортом Одеської обладміністрації, за який вони не платили».

Четвертий чоловік – Зураб Ценцадзе, особистий охоронець Саакашвілі. Чому вони його не затримали? Тому що він не виходив з приміщення

За словами адвоката команди Саакашвілі Миколи Неділька, спочатку силовики планували затримати чотирьох соратників Міхеїла Саакашвілі: «Четвертий чоловік – Зураб Ценцадзе, особистий охоронець Саакашвілі. Чому вони його не затримали? Тому що він не виходив з приміщення», – вважає юрист.

За його словами, такі показові депортації «пов'язані з тим, щоб психологічно показати Саакашвілі, що ось ми зробили з твоїми близькими людьми ось таке свавілля. І показати йому, що ми те ж зробимо і з тобою», – говорить адвокат.

Юристи кажуть, що найлегше довести незаконність депортації у випадку Михайла Абзінаідзе. В Україні у нього сім'я, і з усіма міграційними документами у чоловіка все гаразд. Іншим це буде зробити набагато складніше.

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