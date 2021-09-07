Україна потрапила в трійку країн, чиї громадяни найчастіше відвідували Грузію у серпні

Найбільше поїздок до Грузії в серпні цього року здійснили відвідувачі-іноземці з Росії, Туреччини та України, повідомляє Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу» із посиланням на дані Національної адміністрації туризму.

Згідно з повідомленням, із Росії прибуло 39 909 осіб, з Туреччини – 34 847, з України – 29 372.

Загалом влада оцінила зростання числа іноземних відвідувачів на 510% – загалом 266 544 відвідувачі з-за кордону. Найбільше поїздок до Грузії в серпні 2021 року здійснили повітряним транспортом – 156 101.

Серед тих, хто найчастіше відвідував Грузію в останній місяць літа, також вказані громадяни Вірменії, Саудівської Аравії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Польщі, Німеччини, Узбекистану, США, Індії та Кувейту.

Кордони Грузії відкриті для всіх іноземців, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу. При прильоті в Грузію щепленим туристам необхідно надати лише довідку про вакцинацію, при перетині сухопутного або морського кордону – додатково і негативний результат ПЛР-тесту. Грузію також можуть відвідувати іноземці, які перехворіли на COVID-19 і щеплені однією дозою вакцини.

Прибулі з-за кордону в Грузію діти до 10 років звільняються він необхідності надавати на кордоні негативний результат ПЛР-тесту.