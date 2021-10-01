Міхеїл Саакашвілі перебуває в грузинському Батумі – речниця

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, а нині голова виконавчого комітету Національної ради реформ України наразі перебуває в грузинському Батумі, повідомила в коментарі Радіо Cвобода його речниця Дарина Чиж.

«На сьогодні, на цю хвилину, я можу вам сказати, що він, дійсно – в Батумі. За рештою подій і за тим, як все буде відбуватися, стежте за його сторінкою (у соцмережі – ред.)», – сказала Дарина Чиж.

Вона додала, що не може коментувати подальший розвиток подій, пов’язаний з перебуванням Саакашвілі в Грузії.

Раніше сьогодні у фейсбуці Міхеїл Саакашвілі оприлюднив відео, в якому повідомив, що прибув до грузинського портового міста Батумі, закликавши прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі днями заявив, що Міхеїла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну. Голова грузинського уряду сказав, що «Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує на в’язницю».

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України, 27 вересня опублікував у фейсбуці фото електронного квитка, з якого випливав намір прибути в Грузію. Але йшлося тоді про вечір 2 жовтня – у день виборів до місцевих органів влади. Саакашвілі сказав, що вирішується доля його країни і він не зможе спостерігати осторонь.

Попри втрату грузинського громадянства після вступу в громадянство України в 2015 році, Саакашвілі продовжує брати активну участь у грузинській політиці, підтримуючи свою партію «Єдиний національний рух» на муніципальних виборах 2 жовтня.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.