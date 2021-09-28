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Політика

У політику чи у в'язницю? Саакашвілі заявляє, що повертається до Грузії

Міхеїл Саакашвілі заявляє, що повертається до Грузії, щоб там захистити результати опозиції на виборах

Міхеїл Саакашвілі заявляє, що купив квиток до Грузії, щоб там захистити результати опозиції на місцевих виборах. Від цього може залежати, чи відбудуться позачергові парламентські вибори, які можуть повернути колишнього президента в політику Грузії, припускають експерти.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повернеться до «порятунку країни», незважаючи на загрозу в'язниці. Звинувачення на свою адресу він відкидає як політично мотивовані і запевняє, що повернеться 2 жовтня, у день проведення місцевих виборів в країні.

Я взяв квиток на вечір 2 жовтня, щоб я міг бути з вами і захищати вашу (політичну) волю з вами
Міхеїл Саакашвілі

«Вирішується доля Грузії, на кону виживання Грузії, і тому я взяв квиток на вечір 2 жовтня, щоб я міг бути з вами і захищати вашу (політичну) волю з вами, щоб я міг взяти участь у порятунку Грузії», – заявив Саакашвілі на своїй сторінці у фейсбуці.

Саакашвілі заочно був засуджений судом Грузії до шести років позбавлення волі у червні 2018 року за зловживання владою та намагання приховати докази про побиття опозиційного депутата парламенту, коли він був президентом.

Прем'єр -міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що поліція затримає Саакашвілі, якщо той повернеться.

«Щойно Саакашвілі ступить на нашу землю, його заарештують і відправлять до в'язниці», – цитує Гарібашвілі агентство «Інтерфакс».

Нині у Грузії напружена ситуація між правлячою партією «Грузинська мрія», яку пов’язують із бізнесменом Бідзіною Іванішвілі, та опозицією, яку підтримує Саакашвілі – він допоміг заснувати «Об'єднаний національний рух». Напруження триває від парламентських виборів минулого року, які, за твердженнями опозиції, були сфальсифіковані. Тоді міжнародні оглядачі заявляли, що вибори були конкурентними і що основні свободи в цілому були забезпечені.

Запит на Саакашвілі

Цього року «Грузинська мрія» погодилася призначити позачергові парламентські вибори, якщо їй не вдасться забезпечити принаймні 43 відсотки голосів на місцевих виборах.

Тепер у своєму відео у фейсбуці Саакашвілі закликав до протестів після місцевих виборів, щоб «захистити свої голоси та нашу перемогу».

Міхеїл Саакашвілі має певні шанси на повернення у політику Грузії, зокрема, якщо в країні відбудуться позачергові парламентські вибори. Про це у коментарі Радіо Свобода каже політтехнолог Сергій Гайдай. За його словами, серед грузинських виборців накопичилася втома від чинної влади, яка могла би реалізуватися у голоси для Саакашвілі.

Все більшим є невдоволення сьогоднішньою владою
Сергій Гайдай

«З одного боку, спілкуючись з грузинськими друзями, чую, що з кожним роком все більша ностальгія за Саакашвілі і тими часами, коли Грузія дуже швидко розвивалася як держава, а грузинські реформи команди Саакашвілі давали реальні результати в економіці і у звичайному житті людей. Все більшим є невдоволення сьогоднішньою владою, яка живе в тій системі координат, яку вибудував Саакашвілі, в архітектурі державної влади, яку захопили його вороги – люди олігарха Іванішвілі. Але чи дасть це Саакашвілі знову зайняти якесь місце у грузинській владі, я не знаю. Одним з факторів є величезний адмінресурс, можливість купувати виборців, чинити фальсифікації під час виборів.

Але я би не відкидав Саакашвілі з рахунків грузинської політики. Реформи у Грузії за його часів народили нове покоління людей, вони дорослішають і розуміють, що Грузія така, як вона є зараз – це все ж таки завдяки Саакашвілі і його команді, тому часу, коли вони робили реформи. Тому все може відбутися і він може повернутися у грузинську політику», – припускає Гайдай.

Тим часом у Грузії є і ті, кого ображає навіть факт перебування Міхеїла Саакашвілі у політикумі України, тим більш такі громадяни не підтримають повернення колишнього президента у політику Грузії, наголошує у коментарі Радіо Свобода грузинський політик, колишній держміністр Грузії з врегулювання конфліктів Гога Хіндрава. На його думку, на місцевих виборах опозицію підтримає меншість виборців.

У грузинській політиці він брати участі не може, бо він відмовився від грузинського громадянства
Гога Хіндрава

«По-перше, Саакашвілі до Грузії не повернеться, по-друге, якщо повернеться, то перше місце, в яке він потрапить, – це в’язниця. Гадаю, що вся ця метушня, яку намагаються тут влаштувати, дає зрозуміти, що його перебування у політичному колі в Україні також добігає кінця.

У грузинській політиці він брати участі не може, бо він відмовився від грузинського громадянства, він громадянин України. У нас громадяни інших країн брати участь у виборах і у політичній діяльності права не мають.

Розмови про можливість позачергових парламентських виборів у Грузії підстав не мають, ніяких позачергових виборів не буде, це виключено. Не можуть постійно відбуватися вибори, країна має відпочити і зайнятися серйозними справами. Для дочасних виборів немає причин та підстав. На місцевих виборах перемога гарантована «Грузинській мрії» на чолі з Кахою Каладзе. Він переможе беззаперечно на виборах мера Тбілісі», – говорить Хіндрава.

Що здобуде «Грузинська мрія»?

Але принциповим лишається, чи здобуде «Грузинська мрія» 43 відсотки голосів виборців, адже саме від цього може залежати, чи відбудуться у Грузії 2022 року позачергові парламентські вибори, зауважує журналістка Наталка Гуменюк, яка нині перебуває у Тбілісі. Опозиційний «Національний рух» має шанс отримати додаткові голоси за рахунок спротиву впливові бізнесмена Іванішвілі на грузинську політику, пише вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Тбілісі в гігантських портретах Кахи Каладзе. Колись улюбленого футболіста, тепер корумпованого провладного мера
Наталка Гуменюк

«Увесь Тбілісі в гігантських портретах Кахи Каладзе. Колись улюбленого футболіста, тепер корумпованого провладного мера, чия будівельна компанія збагатилася, і який був би готовий піти, але якщо б залишив владу – забагато справ відкрилося б проти нього. За тиждень у Грузії місцеві вибори. Також на плакатах – експрем’єр Гахарії, який «грається» в незалежного від Іванішвілі кандидата, але мало хто йому вірить.

Реклама «Національного руху», а його очільник, що успадкував партію від Саакашвілі, теж кандидат в мери, через політичну монополію неможлива. Саакашвілі разом з опозиційними журналістами на плакатах про «зрадників» у крові – за ними стоїть той самий ізраїльський політтехнологом Моше Клюгхафт, що робив минулу кампанію Іванішвілі (і якому закидають авторство бордів Порошенко або Путін)», – описує ситуацію у Тбілісі Гуменюк.

2 жовтня 2021 року в Грузії проведуть місцеві вибори, де обиратимуть мерів міст і муніципалітетів, депутатів дорадчих органів – сакребуло. Вперше в країні на виборчих дільницях рахуватимуть голоси на відеокамеру.

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    Дмитро Баркар

    У журналістиці з 1995 року. Працював регіональним кореспондентом BBC-Україна. З 2008 року – парламентський кореспондент радіо Ера-FM. З 2010 року –  на Радіо Свобода (кореспондент, редактор та ведучий програм). Основна тематика: політичні події та аналіз.

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