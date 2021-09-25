Сергій Філімонов визнаний кращим актором кінофестивалю в Батумі за роль у «Носорогу» Сенцова

Лідера організації «Гонор» Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова «Носоріг», визнали кращим актором на 15-му Міжнародному фестивалі артхаусного кіно в Батумі, Грузія.

Про це напередодні повідомили пресслужби проєкту та фестивалю 24 вересня.

«Носоріг» і ще вісім стрічок взяли участь у міжнародному змаганні. Але саме гра Сергія переконала журі. Ми більш ніж щасливі за головну зірку», – йдеться в повідомленні на сторінці фільму.

Сам Сенцов, поширивши це повідомлення, зазначив, що це перша нагорода стрічки.

Світова прем’єра фільму «Носоріг» відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кіновестивалі у конкурсній програмі «Горизонти».