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Новини | Суспільство

Зеленський присудив кінорежисерці Ворожбит премію імені Довженка

Наталія Ворожбит

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження сценаристці та кінорежисерці Наталії Ворожбит державної премії імені Олександра Довженка, йдеться в указі президента.

«Присудити державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні – за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва», – йдеться в документі.

Зеленський встановив розмір премії на 2021 рік у 200 тисяч гривень.

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Наталія Ворожбит – українська драматургиня, режисерка, сценаристка, кураторка фестивалів. Вона є сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдаша», фільмів «Кіборги», «Дике поле» та режисеркою стрічки «Погані дороги».

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