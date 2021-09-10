Зеленський присудив кінорежисерці Ворожбит премію імені Довженка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження сценаристці та кінорежисерці Наталії Ворожбит державної премії імені Олександра Довженка, йдеться в указі президента.

«Присудити державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні – за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва», – йдеться в документі.



Зеленський встановив розмір премії на 2021 рік у 200 тисяч гривень.

Читайте також: «Мабуть, вдалось докричатись через цей фільм»: «Погані дороги» Ворожбит виходять у прокат в Україні



Наталія Ворожбит – українська драматургиня, режисерка, сценаристка, кураторка фестивалів. Вона є сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдаша», фільмів «Кіборги», «Дике поле» та режисеркою стрічки «Погані дороги».