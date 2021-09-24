Від України на «Оскар» претендуватиме стрічка «Погані дороги»

Український Оскарівський Комітет обрав стрічку, яка представлятиме Україну на 94-й премії «Оскар» Американської кіноакадемії у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Нею стала картина Наталки Ворожбит «Погані дороги», повідомили у Держкіно.

У агентстві зазначили, що, з урахуванням конфлікту інтересів, цього року фільм від України обирали 11 членів комітету.

«Стрічка Наталки Ворожбит «Погані дороги» отримала 5 голосів та 3 додаткові бали (даються за світову прем’єру на фестивалі класу «А», нагороду на фестивалі класу «А» та рецензії у міжнародних профільних виданнях). Стрічка Валентина Васяновича «Відблиск» – 2 голоси та 2 додаткових бали, фільм Олега Сенцова «Носоріг» – 1 голос та 2 додаткових бали, фільм Катерини Горностай «СТОП-ЗЕМЛЯ» – 3 голоси та 3 додаткових бали, фільм Віллена Новака «Чому я живий» – 0 голосів та 0 додаткових балів», – повідомили у Держкіно.

94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.