П’ять українських фільмів отримали сім міжнародних нагород у 2020-2021 роках – Держкіно

П’ять українських стрічок отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках, повідомило Державне агентство України з питань кіно у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У 2021 році фільм Ірини Цілик «Земля блатитна, ніби апельсин» отримав нагороду Cinema Eye Honors 2021 у категорії Spotlight Award», – йдеться у відповіді відомства.

У 2020 році міжнародні нагороди отримали п’ять картин, серед них і цьогорічний переможець:

«Земля блатитна, ніби апельсин» Ірини Цілик – «Приз за найкращу режисуру» в конкурсі світового документального кіно на Кінофестивалі незалежного кіно Санденс;

«Погані дороги» Наталії Ворожбит – відзнака за кращу новаторську (іноваційну) картину у секції «Тиждень критики» на 77-у Вінеційському міжнародному кінофестивалі;

«Із зав’язаними очима» Тараса Дроня – «Найкращий фільм» конкурсної програми Competition 1-2 на 36-у Варшавському міжнародному кінофестивалі;

«Тільки Диво» Олени Каретник – Міжнародний кінофестиваль для дітей та юнацтва «WonderFest» у Румунії в номінації «Краще візуальне рішення та операторська робота»;

«Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліни Горлової – «Найкращий фільм» конкурсної програми First Appearance на Міжнародному кінофестивалі документального кіно в Амстердамі, а також нагороду «За найкращий повнометражний фільм» на фестивалі Festival dei Popoli у Флоренції.

Держкіно профінансував 41 фільм у 2020 році. Із 2007-го по 2020 рік було профінансовано 470 стрічок.

У прокат в 2021 році вийшли п’ять українських фільмів, а в 2020 році – 28 картин.