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10 березня 2021, Київ 14:25
Новини | Суспільство

Українська кіноакадемія оголосила довгий список номінантів премії «Золота дзиґа»

Кадр із фільму «Атлантида»

Українська кіноакадемія оголосила довгий список номінантів національної кінопремії «Золота дзиґа».

«На участь у конкурсі було подано 86 робіт, з яких до довгого списку увійшла 81», – повідомили у кіноакадемії.

Ігровий повнометражний фільм:

  • Атлантида
  • Безславні кріпаки
  • Віддана (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти)
  • Екс
  • Забуті
  • Казка старого мельника
  • Мати Апостолів
  • Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану
  • Номери
  • Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
  • Передчуття
  • Пік страху
  • Погані дороги
  • Скажене Весілля 2 (номінація "Найкраща пісня")
  • Спадок Брехні
  • Стасіс (міжнародна назва – Parthenon)
  • Східняк
  • Тарас. Повернення
  • Толока
  • Фортеця Хаджибей
  • Черкаси
Кадр з фільму «Номери»
Кадр з фільму «Номери»

Короткометражний ігровий фільм:

  • Immigrant holdem
  • Mute
  • Run away
  • Альфа
  • Бульмастиф
  • Великдень
  • Де моя...
  • Дім, милий дім
  • Життя лінивого бєздєльніка
  • ІНО
  • Килим
  • Монолог. Один
  • Не вдома
  • Нетерпимість
  • Об’єктивно
  • Ой!
  • Перукар
  • Поміж тіней
  • Схрон
  • Чачьо
  • Якщо було завтра

Документальний фільм:

  • 1944. Крим. Депортація
  • Ау
  • Базиль
  • Байконур. Вторгнення
  • Бальний король
  • Бєс
  • Борщ. Секретний інгредієнт
  • Ваш Василь
  • Веронські скарби
  • Весільний спадок
  • В. Сильвестров
  • Зарваниця
  • Земля блакитна, ніби апельсин
  • Зірка Давида Черкаського
  • Код предків
  • Місто, яке зникає
  • Многая літа. Стойко
  • Не все буде добре
  • Стежками київських пляжів
  • Поїзд «Київ-Війна»
  • Уламки
  • Юкі

Короткометражний анімаційний фільм:

  • Mr.Nox
  • Історія України за 5 хвилин
  • Монетка щастя
  • Прізвище в кишені
  • Риска
  • Це просто космос

Повнометражний анімаційний фільм:

  • Віктор_Робот

Ігровий серіал:

  • Виклик
  • Відважні
  • І будуть люди
  • Карпатський рейнджер
  • Козаки. Абсолютно брехлива історія
  • Мама
  • Перші ластівки. Zалежні
  • Сага
  • Секс, Інста і ЗНО (SIZ)
  • Спіймати Кайдаша

Вручатимуть премію «Золота дзиґа» у червні цього року.

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