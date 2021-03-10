Українська кіноакадемія оголосила довгий список номінантів премії «Золота дзиґа»

Українська кіноакадемія оголосила довгий список номінантів національної кінопремії «Золота дзиґа».
«На участь у конкурсі було подано 86 робіт, з яких до довгого списку увійшла 81», – повідомили у кіноакадемії.
Ігровий повнометражний фільм:
- Атлантида
- Безславні кріпаки
- Віддана (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти)
- Екс
- Забуті
- Казка старого мельника
- Мати Апостолів
- Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану
- Номери
- Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
- Передчуття
- Пік страху
- Погані дороги
- Скажене Весілля 2 (номінація "Найкраща пісня")
- Спадок Брехні
- Стасіс (міжнародна назва – Parthenon)
- Східняк
- Тарас. Повернення
- Толока
- Фортеця Хаджибей
- Черкаси
Короткометражний ігровий фільм:
- Immigrant holdem
- Mute
- Run away
- Альфа
- Бульмастиф
- Великдень
- Де моя...
- Дім, милий дім
- Життя лінивого бєздєльніка
- ІНО
- Килим
- Монолог. Один
- Не вдома
- Нетерпимість
- Об’єктивно
- Ой!
- Перукар
- Поміж тіней
- Схрон
- Чачьо
- Якщо було завтра
Документальний фільм:
- 1944. Крим. Депортація
- Ау
- Базиль
- Байконур. Вторгнення
- Бальний король
- Бєс
- Борщ. Секретний інгредієнт
- Ваш Василь
- Веронські скарби
- Весільний спадок
- В. Сильвестров
- Зарваниця
- Земля блакитна, ніби апельсин
- Зірка Давида Черкаського
- Код предків
- Місто, яке зникає
- Многая літа. Стойко
- Не все буде добре
- Стежками київських пляжів
- Поїзд «Київ-Війна»
- Уламки
- Юкі
Короткометражний анімаційний фільм:
- Mr.Nox
- Історія України за 5 хвилин
- Монетка щастя
- Прізвище в кишені
- Риска
- Це просто космос
Повнометражний анімаційний фільм:
- Віктор_Робот
Ігровий серіал:
- Виклик
- Відважні
- І будуть люди
- Карпатський рейнджер
- Козаки. Абсолютно брехлива історія
- Мама
- Перші ластівки. Zалежні
- Сага
- Секс, Інста і ЗНО (SIZ)
- Спіймати Кайдаша
Вручатимуть премію «Золота дзиґа» у червні цього року.
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