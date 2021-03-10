Українська кіноакадемія оголосила довгий список номінантів премії «Золота дзиґа»

Українська кіноакадемія оголосила довгий список номінантів національної кінопремії «Золота дзиґа».

«На участь у конкурсі було подано 86 робіт, з яких до довгого списку увійшла 81», – повідомили у кіноакадемії.

Ігровий повнометражний фільм:

Атлантида

Безславні кріпаки

Віддана (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти)

Екс

Забуті

Казка старого мельника

Мати Апостолів

Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану

Номери

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Передчуття

Пік страху

Погані дороги

Скажене Весілля 2 (номінація "Найкраща пісня")

Спадок Брехні

Стасіс (міжнародна назва – Parthenon)

Східняк

Тарас. Повернення

Толока

Фортеця Хаджибей

Черкаси

Короткометражний ігровий фільм:

Immigrant holdem

Mute

Run away

Альфа

Бульмастиф

Великдень

Де моя...

Дім, милий дім

Життя лінивого бєздєльніка

ІНО

Килим

Монолог. Один

Не вдома

Нетерпимість

Об’єктивно

Ой!

Перукар

Поміж тіней

Схрон

Чачьо

Якщо було завтра

Документальний фільм:

1944. Крим. Депортація

Ау

Базиль

Байконур. Вторгнення

Бальний король

Бєс

Борщ. Секретний інгредієнт

Ваш Василь

Веронські скарби

Весільний спадок

В. Сильвестров

Зарваниця

Земля блакитна, ніби апельсин

Зірка Давида Черкаського

Код предків

Місто, яке зникає

Многая літа. Стойко

Не все буде добре

Стежками київських пляжів

Поїзд «Київ-Війна»

Уламки

Юкі

Короткометражний анімаційний фільм:

Mr.Nox

Історія України за 5 хвилин

Монетка щастя

Прізвище в кишені

Риска

Це просто космос

Повнометражний анімаційний фільм:

Віктор_Робот

Ігровий серіал:

Виклик

Відважні

І будуть люди

Карпатський рейнджер

Козаки. Абсолютно брехлива історія

Мама

Перші ластівки. Zалежні

Сага

Секс, Інста і ЗНО (SIZ)

Спіймати Кайдаша

Вручатимуть премію «Золота дзиґа» у червні цього року.