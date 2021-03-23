Українцям пропонують визначити стрічки для перегляду в кінотеатрах до 30-ї річниці Незалежності 

Державне агентство з питань кіно пропонує громадянам обрати українські стрічки, які покажуть у кінотеатрах у серпні, до 30-ї річниці Незалежності України.

Як повідомила пресслужба відомства, проголосувати можна на сайті Держкіно за посиланням. Зокрема, пропонується обрати по три фільми зі списку в кожній із трьох категорій: фільми для широкої глядацької аудиторії, авторські фільми, документальні фільми.

«За роки незалежності в Україні було знято багато фільмів: визначних і посередніх, талановитих та переоцінених, підтриманих державою та незалежних від державного фінансування, успішних та тих, що не знайшли відгуку в серці глядача. Українське кіновиробництво пройшло за цей час складний шлях від спаду до відновлення та розвитку», – повідомляє Держкіно.

Опитування триватиме до кінця липня.

Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.