МЗС: Байдена запросили на святкування 30-річчя Незалежності України

Президент Володимир Зеленський запросив свого американського колегу Джо Байдена здійснити візит до України і взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та святкуванні 30-ої річниці Незалежності України в серпні, повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про підготовку візиту Зеленського до США, який анонсували в Офісі президента, у МЗС повідомили, що «організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійному порядку денному українсько-американських відносин».

«Організація візиту президента України до США потребує здійснення комплексу заходів для його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, безпековій, військовій, торговельній та інвестиційній сферах. Нині відбувається постійна цілеспрямована робота за всіма напрямами», – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, у лютому відбулися телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

У МЗС не уточнили, коли можна очікувати візиту Володимира Зеленського до США, і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Щодо підготовки азійського турне, то, за даними міністерства, «через складну епідеміологічну ситуацію у світі процес дипломатичного погодження графіку візитів президента України Володимира Зеленського до країн Азії наразі триває».

25 лютого в Офісі президента повідомили, що дипломати працюють над підготовкою візиту президента України до США і його «великого азійського турне». Конкретних дат планованих візитів там не навели.