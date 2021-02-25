В ОП повідомили про підготовку візиту Зеленського до США і «великого азійського турне»

В Офісі президента повідомляють, що дипломати працюють над підготовкою візиту президента України до США і його «великого азійського турне».

Як повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква, наразі формується остаточний перелік країн, які відвідає Зеленський. За його словами, зокрема «є бажання» охопити Китай, Південну Корею, Індонезію.

«Ведуться переговори дипломатичними каналами, але станом на зараз сказати точну дату візитів неможливо через об’єктивні причини – на жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу», – цитує Жовкву Офіс президента.

Щодо підготовки візиту Зеленського до США, то за словами заступника керівника Офісу президента, вже налагоджений контакт з адміністрацією нового президента Джо Байдена, а нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з державним секретарем США.

«Триває робота по лінії не лише Державного департаменту, але й Білого дому», – сказав Жовква.

За його словами, готується й телефонна розмова між лідерами України та США.

«Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами», – сказав заступник керівника Офісу президента.

Конкретних дат розмови чи планованих візитів він не навів.

14-15 лютого Володимир Зеленський перебував із візитом в ОАЕ.