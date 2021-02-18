Зеленський і три мільярди доларів: що привезла українська делегація з ОАЕ

Угоди та меморандуми на понад три мільярди доларів, співпраця у різних галузях, від оборонно-технічної до аграрної, прямі іноземні інвестиції в Україну та готовність збільшити міждержавну торгівлю в кілька разів. Про такі підсумки офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів говорять президент України Володимир Зеленський та представники його офісу. Експерти визнають, що потенціал співпраці України з ОАЕ – величезний, однак вказують на відсутність конкретних угод, які гарантують контракти й інвестиції. Частина ж фахівців не виключають, що український глава держави намагається поспішно знайти «заміну МВФ», а то й взагалі поїхав на відпочинок на День всіх закоханих, і вирішив «поєднати приємне з корисним».

Візит президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів, угоди про масштабні інвестиції, переговори на цілу низку тем: від спільного виробництва озброєнь до продовольчої та протиепідемічної безпеки. Численні новини про це повідомляють офіс глави держави, радники президента України, дипломати та урядовці.

Кількість охоплених тем і питань важко вмістити у дводенний офіційний візит 14-15 лютого. Окрім того, на думку експертів, нереалістичною виглядає сума укладених угод – понад 3 мільярди доларів, з яких 1 мільярд – це контракт «Укроборонпрому» з компаніями ОАЕ.

Що ж саме привезли Володимир Зеленський та українські урядовці з Еміратів? Радіо Свобода зібрало основну інформацію про цей візит і попросило недержавних фахівців оцінити його результати.

Домовленості, про які говорить офіс президента:

Заплановане збільшення товарообігу в декілька разів: Україна і надалі буде гарантом продовольчої безпеки ОАЕ.

Своєю чергою, Об’єднані Арабські Емірати – інвестуватимуть в український агросектор, ідеться в меморандумі між урядами двох країн. Домовленості передбачають спільне створення агрохабу та трейдингової компанії, які матимуть на меті підтримку продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський зустрівся з керівником групи компаній DP World (одного з найбільших портових операторів світу) С ултаном Ахмедом бін Сулаємом : запропонував його компанії збільшувати інвестиції в Україну. Наразі DP World інвестує в український порт «Південний», але напрямки інвестицій можуть суттєво розширити.

: запропонував його компанії збільшувати інвестиції в Україну. Наразі DP World інвестує в український порт «Південний», але напрямки інвестицій можуть суттєво розширити. Гендиректор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад один мільярд доларів.

підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад один мільярд доларів. Підписаний меморандум між фондом Mubadalla (ОАЕ) та Фондом держмайна України, який стосується приватизації великих державних компаній.

Україна та ОАЕ внесли зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування і про запобігання ухиленням від сплати податків.

Країни домовилися створити спільну робочу групу для співпраці щодо вакцинації від COVID-19: йдеться про транспортування та логістику вакцини.

Угода про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Меморандум про взаємне визнання водійських посвідчень.

Меморандум про пожвавлення співпраці у сфері туризму.

Меморандум щодо співпраці в охороні земель, щодо протидії змінам клімату та розвитку електронних послуг у сфері землеустрою.

Домовленості про співпрацю в галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.

Що ховається за меморандумами?

Загалом Україна та ОАЕ підписали вісім міжурядових угод та меморандумів, 18 меморандумів між комерційними компаніями двох країн, меморандум, який передбачає участь ОАЕ в українській приватизації та інші документи, підсумовує візит заступник голови ОП Ігор Жовква. За його словами, делегації українських міністерств продовжують роботу в Еміратах, тож домовленостей може бути ще більше. Однак чи свідчить така кількість про якість?

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос згадує про те, що українська влада традиційно цікавиться заможними країнами Перської затоки, однак ще нікому з українських очільників не вдалося привезти звідти масштабні інвестиції та контракти: частка ОАЕ в іноземних інвестиціях та в зовнішній торгівлі України лишається не надто великою. Це завдання не є таким простим, як виглядає, пояснює Ігор Семиволос в розмові з Радіо Свобода.

Всі марять великими грошима, які араби нібито мріють вкладати в Україну

«Країни Перської затоки завжди приваблювали українців. Всі марять великими грошима, які араби нібито мріють вкладати в Україну. Про різноманітні ініціативи і прожекти на цю тему я чую з 1995 року. Але серйозних проривів, які б змінили товарообіг на порядок, або забезпечили умови для сталого зростання, немає досі», – вважає дослідник Близького Сходу. Втім, на його думку, нинішня співпраця України з ОАЕ «непогана, як на той регіон» і на ті зусилля, яких докладає у напрямку перської затоки українська дипломатія.

Головне, що привіз Зеленський з ОАЕ – численні меморандуми, які насправді є попередніми домовленостями та деклараціями про наміри, і не зобов’язують сторони ні до чого. Так вважає, зокрема, політолог Євген Магда.

Країни Перської затоки мають настільки багато фінансів, що можуть самі обирати, з ким і як працювати

«Цифри в кілька мільярдів доларів – не відповідають дійсності. Ключове слово в назвах підписаних документів – «меморандум». Українці вже добре знають, що таке «Будапештський меморандум». Але «Дубайський меморандум» ще складніший за Будапештський з однієї причини: країни Перської затоки мають настільки багато фінансових ресурсів, що можуть самі обирати, з ким і як працювати», – пояснює політолог.

І для того, щоб Україна отримала від ОАЕ великі кошти (інвестиції, контракти або кредити), потрібно або здати національні інтереси, або довго вмовляти та заохочувати близькосхідних партнерів, констатує Євген Магда.

Зі свого боку, дипломат та колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян визнає, що візит Зеленського до ОАЕ є позитивною новиною. Водночас він порівнює заяви про «три мільярди доларів» з попередніми оптимістичними звітами глави держави про закордонні візити.

Зеленський вже привозив з Великобританії 2,5 мільярда фунтів, перед цим з Давосу «привозив» мільярди, а ще – мільярди з Оману

«Я не бачу конкретних результатів, і не розумію, якою буде послідовність дій після цього візиту. Володимир Зеленський вже привозив з Великобританії (як він казав) 2,5 мільярда фунтів, перед цим з Давосу «привозив» мільярди, а ще – мільярди з Оману. Але в підсумку ми цих грошей не бачили. Найкраще, що було – це кредитні лінії, під певний відсоток, який лягає на українців», – підсумовує ексміністр інфраструктури.

Банкір: «Бізнес ОАЕ – один з тих інвесторів, що потрібні Україні»

Об’єднані Арабські Емірати – одна з найбільш заможних країн Перської затоки: її сукупний річний ВВП перевищує 400 мільярдів доларів. Для порівняння, ця країна має учетверо менше населення, ніж Україна, і при цьому, втричі більше коштів в економіці. За ВВП на душу населення ОАЕ переважно входять в світовий ТОП-20, такі підрахунки наводить Світовий Банк.

Тож компанії з ОАЕ потенційно є хорошим інвестором для України, визнає інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«З одного боку, меморандуми – це дійсно ні про що. Тому ми не можемо казати, що вже є якісь позитивні результати, – визнає інвестбанкір. – З іншого боку, інтерес інвесторів з ОАЕ до України цілком предметний. Вони і раніше приїздили до України, і до цього візиту Зеленського, цікавилися можливостями для інвестування. Тому теоретично це може бути позитивним кейсом. Це один з варіантів інвестора, який потрібен Україні».

Водночас Сергій Фурса не впевнений, що найближчим часом ітиметься аж про таку значну суму інвестицій, як анонсовані три мільярди доларів.

«Золото Еміратів»: до чого тут МВФ

Тривожним сигналом вважає гучну поїздку Зеленського до ОАЕ колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На тлі відкату реформ та призупинення співпраці з МВФ він називає такі дії влади спробою «пропетляти без Заходу».

Виглядає, що ми хочемо «пропетляти» без Заходу та змін, яких він вимагає

«Виглядає, що ми хочемо «пропетляти» без Заходу та змін, яких він вимагає і які насправді потрібні нам, щоб жити у цивілізованій країні. Залишитися у сірій зоні зі своїм міжсобойчиком. Попереду дуже важкі часи і будь-які проблеми у відносинах з нашими друзями шалено дорого коштуватимуть, причому не лише у грошах»,– оцінює ситуацію ексміністр закордонних справ.

Інші експерти також визнають, що таким чином українська влада намагається поспішно знайти заміну грошам Міжнародного валютного фонду, замість того, щоб робити реформи. Таку думку висловили Радіо Свобода, зокрема, Євген Магда та Володимир Омелян.

«Зеленському якнайшвидше потрібні гроші. У бюджеті – величезний дефіцит, а ще восени на Україну чекають великі виплати за попередніми запозиченнями. Й іншого варіанту, ніж допомога МВФ, я наразі не бачу», – пояснює активність президента в ОАЕ Володимир Омелян.

Офіційний візит до Дня закоханих: Зеленський «поєднав приємне з корисним» – опозиційний депутат

Представники парламентської опозиції вимагають від президента і його офісу прозорого звіту про поїздку української делегації до ОАЕ.

Відповідний депутатський запит зробив представник «Європейської солідарності», член бюджетного комітету Верховної ради Олексій Гончаренко. Він пояснив свою позицію Радіо Свобода.

«Ми очікуємо результатів. На мою думку, цей напрям надзвичайно важливий для України. Це, зокрема, аграрна продукція, яку Україна експортує. Також ОАЕ – це серйозний ринок військової продукції, історично дуже цікавий для України. Його треба розвивати. Але ми маємо знати, чи це був дійсно офіційний візит із важливими наслідками, чи це поїздка президента з дружиною до Дня святого Валентина в Дубай?» – пояснює Гончаренко.

Чимало експертів говорять про серйозні перспективи угод, які Україна укладає з ОАЕ в таких сферах, як виробництво озброєнь, продовольча безпека і розбудова інфраструктури.

Зеленський, ОАЕ і зброя

Угода між «Укроборонпромом» та еміратськими Tawazun Economic Council та EDGE Group є найбільшою з-поміж тих, про які звітує офіс українського президента за підсумками його візиту до ОАЕ.

«Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн», – так оцінив угоду генеральний і керуючий директор EDGE Фейсал аль-Баннаї.

Масштаб і перспективи оборонного контракту з ОАЕ підтверджує також керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. Він уточнив, що йдеться про кілька угод, і назвав одну із найвагоміших.

«Зокрема, підписана тристороння оборонна угода про стратегічне співробітництво між еміратським оборонним холдингом EDGE Group, «Укроборонпромом» та компанією «Укрспецекспорт», яка визначає продукти та технології для спільного впровадження, процедури реалізації та розмір інвестицій».

EDGE - передова технологічна група компаній, що входить до числа 25 провідних постачальників продукції військового призначення у світі, уточнює Гусєв.

Переговори України та ОАЕ щодо співпраці у військово-технічному секторі ще тривають, саме тому наразі оприлюднено небагато подробиць з тих угод, які уклав «Укроборонпром». Про це говорять співрозмовники Радіо Свобода, дотичні до переговорів (які просять не називати їх з міркувань безпеки). За їхніми словами, основний акцент у вже досягнутих домовленостях – виробництво і експорт української військової продукції до ОАЕ, а крім того, передбачається спільне виробництво. Однак цей момент може бути відтермінований до часу, коли відбудеться поділ концерну «Укроборонпром» на спеціалізовані холдинги, передбачений реформою. Наразі концерн за законом не має права утворювати спільних підприємств з іноземними компаніями, пояснюють співрозмовники Радіо Свобода у цій галузі.

Зазвичай експортні контракти «Укроборонпрому» приносять близько мільярда доларів на рік, згадує політолог Євген Магда. Він сумнівається, що останній візит Зеленського приніс «Укроборонпрому» ще один мільярд.

«Ці заяви про мільярдний контракт – це щось таке як «сім мішків гречаної вовни», що скоріше підходить до контексту переговорів про продовольчу безпеку країн Перської затоки», – іронізує експерт.

Володимир Омелян вважає позитивом те, що до Еміратів прибули великі українські компанії, однак він нагадує: жодного остаточного контракту українцям ще не показали.

Інвестиції – супер-потрібна річ для України. Однак я не бачу жодного підписаного «твердого» контракту»

«Сам факт візиту і таких переговорів – позитивний. Інвестиції – супер-потрібна річ для України. І добре, що в складі делегації були українські компанії. Однак я не бачу жодного підписаного «твердого» контракту», визнає ексміністр інфраструктури.

Зерно і порти: що далі?

Ігор Семиволос визнає, що за останні два десятиліття українські офіційні візити в ОАЕ приурочують саме до виставок та бізнесових подій. І поїздка Зеленського 14-15 лютого не стала винятком.

Втім лише деякі інвестори, технології та проєкти, представлені на цих подіях, можуть мати конкретну користь для України, визнають більшість експертів, які поговорили з Радіо Свобода.

Один з таких прикладів – еміратська група компаній DP World: вона вже інвестує в українські порти, визнає ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Перші потужні інвестиції та стратегічні партнери, які прийшли до України з Перської затоки – це DP World, яка зайшла до порту «Південний», одночасно з інвестором з Катару, який зайшов до порту «Ольвія». Власник цієї компанії, Султан Ахмед бін Сулаєм, так само зустрічався з Зеленським. Це дуже впливова людина в ОАЕ, яка водночас є керівником низки державних інституцій. Він – сильний візіонер, який багато в чому формує політику Еміратів», – визнає експосадовець.

Але він додає, що «не поділяє захвату» від результатів візиту, бо підписані лише «меморандуми, які ні до чого не зобов’язують».

Тим часом в офісі президента запевняють, що група компаній DP World готова розширювати свої інвестиції в Україні, та що вони не обмежуватимуться портами.

Об’єднані Арабські Емірати – заможна країна, яка, при цьому, не виробляє всього необхідного їй продовольства. Тому роль України в продовольчій безпеці регіону буда однієї з головних тем на переговорах 14-15 лютого, і на рівні урядів ці переговори тривають.

В підсумку може йти мова і про інвестиції ОАЕ в український аграрний сектор, припускає Сергій Фурса. Водночас, на його думку, Еміратам може бути цікаво не напряму вкладатися в українське село, а просто укласти нові угоди на постачання українського продовольства.

«ОАЕ можуть інвестувати будь-куди в Україні, не обов’язково в аграрний сектор. Наприклад – в ІТ. Це залежить не від конкретного сектору економіки, а від інвестиційної привабливості», – наголошує інвестбанкір.

Володимир Омелян, зі свого боку, вбачає в несприятливому інвестиційному кліматі України одну з головних перешкод для того, щоб такі країни, як ОАЕ, інвестували в українську інфраструктуру.

«Є такі проєкти, як «марина» в Одесі (комплекс для прогулянкових яхт – ред.), навколо яких дискусія триває вже декілька років, і ми не просунулися далі. Інвестор з ОАЕ DP World готовий інвестувати в Україну. Але – як в прозору країну, в якій він зможе заробляти гроші», – констатує експерт.

На його думку, потрібно перетворити Україну в логістичний хаб між Європою та Азією, і це вкладається в логіку інвесторів з ОАЕ. Однак для цього, на думку Омеляна, потрібна прозора митниця, прозорий транзит, якісна співпраця між морською, залізничною, авіаційною та іншими галузями.

Ці речі мали б забезпечити президент, прем’єр та міністр інфраструктури, однак руху в цьому напрямку наразі не видно, стверджує Володимир Омелян.

Натомість Володимир Зеленський під час візиту до ОАЕ робив акцент саме на заохоченні інвестицій.

«На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку», – зазначив Володимир Зеленський. І запевнив, що й надалі дбатиме про інвестиційний клімат в Україні.