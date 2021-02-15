Українська делегація підписала в ОАЕ меморандуми та контракти на 3 млрд доларів – Офіс президента

Українська делегація підписала в Об’єднаних Арабських Еміратах меморандуми та контракти на суму від трьох мільярдів доларів, повідомив Офіс президента.

Серед іншого були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони в програмі приватизації державної власності в Україні.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги, заявили в Офісі президента.

Також були підписані документи в галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.

Крім того, підписаний меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

Розглядається також можливість започаткування українського суверенного фонду для спільних інвестицій.

За даними Офісу президента, 18 українських приватних компаній, серед яких «Інтерпайп», Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в ОАЕ 14-15 лютого.