«Укроборонпром» підписав в ОАЕ угоди на мільярд доларів – Офіс президента

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв у межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів підписав угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад один мільярд доларів, повідомляє Офіс президента.

За повідомленням, зокрема, угода з EDGE про військову і технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися передовими технологіями і розвивати їх.

«EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку і співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн», – цитує ОП генерального і керівного директора EDGE Фейсала Аль Баннаї.

Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в ОАЕ 14-15 лютого.