Зеленський заявив про намір співпрацювати з ОАЕ в питанні вакцинації проти COVID-19

Президент Володимир Зеленський дав завдання Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством охорони здоров’я створити спільну робочу групу для співпраці й обміну досвідом з Об’єднаними Арабськими Еміратами в питаннях, пов’язаних із вакцинацією проти COVID-19, повідомляє пресслужба голови держави.

За повідомленням, Зеленський, який перебуває з офіційним візитом в ОАЕ, 15 лютого провів зустріч з керівництвом Управління охорони здоров’я Дубая, присвячену питанню боротьби з COVID-19.

Зокрема, Зеленський заявив, що в Україні – один із найнижчих відсотків смертності від COVID-19 у Європі, але не можна повністю побороти пандемію без вакцини.

«Ми повинні отримати цього місяця перші вакцини та розпочати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б пришвидшити терміни вакцинації», – сказав він.

Президент поцікавився досвідом ОАЕ у зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питанням виробництва Еміратами власної вакцини і можливою зацікавленістю еміратської сторони у співпраці з українськими компаніями.

Як повідомили у пресслужбі президента, керівники Управління охорони здоров’я Дубая запропонували представникам України ознайомитися з тим, як в ОАЕ зберігають і транспортують вакцини і привітали ініціативу Зеленського «щодо можливості спільного виробництва вакцини Україною та ОАЕ й висловили готовність працювати в цьому напрямку».

Володимир Зеленський перебуває в ОАЕ з офіційним візитом 14-15 лютого.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу 17 чи 18 лютого, хоча раніше називали дату 15 лютого.