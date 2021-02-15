В Україні зафіксували 2 332 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом минулої доби виявили 2 332 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 1 145 людей, одужали – 2 478, померли – 62 людей.

Протягом доби провели 13 740 тестувань(зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 273 475 людей, померли – 24 392, одужали – 1 116 779.