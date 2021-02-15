На Львівщині звільнили директора лікарні, у якій померли пацієнти з COVID через відсутність електропостачання

У Львівській області звільнили директора Жовківської лікарні, у якій у листопаді померли двоє пацієнтів з COVID-19 через відсутність електропостачання, повідомив мер Жовкви Олексій Вольський у фейсбуці.

«Відповідно до виданого мною розпорядження – з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП «Жовківська лікарня» («Жовківська ЦРЛ»). Наступний етап – проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про який повідомимо згодом», – заявив Вольський.

Ігор Шевців розповів Zaxid.net, що звільнення було спільним рішенням його і мера Олега Вольського. Водночас звільнений з керівної посади лікар сподівається надалі залишитися працювати в лікарні.

Наприкінці листопада двоє пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли у Жовківській центральній районній лікарні Львівської області після того, як протягом 45 хвилин у реанімаційному відділенні не було електропостачання.

У Жовківській районній лікарні зазначали, що обоє пацієнтів, які померли, були у важкому стані. Протягом часу відсутності живлення працювали акумулятори ШВЛ, а це 20 хвилин щонайменше. Потім медики рятували хворих, роблячи вентиляцію легенів вручну, за допомогою дихальних мішків.