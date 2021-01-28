Прем’єр Іспанії вперше за 30 років може відвідати Україну – Офіс президента

Прем’єр-міністр Іспанії вперше за 30 років може відвідати Україну, повідомив Офіс президента.

Український президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови запросив голову уряду Іспанії Педро Санчеса приїхати на відзначення 30-ї річниці незалежності України. Згідно з повідомленням, Санчес висловив готовність здійснити візит до України.

Під час телефонної розмови сторони, серед іншого, обговорили боротьбу з COVID-19. Голова іспанського уряду наголосив, що сприятиме Україні в отриманні вакцини як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні Європейського союзу.

Співрозмовники також говорили про Угоду про спільний авіаційний простір Європейського союзу з Україною.

«Вдячний іспанській стороні за зусилля та готовність сприяти підписанню цієї довгоочікуваної та взаємовигідної угоди. Очікую вже у найближчі тижні на позитивне рішення ЄС», – наголосив Зеленський.

Уряд Іспанії наразі не повідомляв про розмову Санчеса із Зеленським.