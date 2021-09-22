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ЄС викликає посла Грузії через імовірне шпигунство

Посол Євросоюзу в Грузії Карл Гартцелл

Європейський союз викликав посланника Грузії у Брюсселі Вахтанга Махароблішвілі після повідомлень, що органи безпеки цієї країни шпигували за дипломатами ЄС та іншими високопосадовцями.

Посол Євросоюзу в Грузії Карл Гартцелл заявив 22 вересня, що ймовірне шпигунство з боку «близького друга та партнера, такого, як Грузія», викликає серйозні питання щодо двосторонніх відносин та дотримання дипломатичних норм.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що тисячі файлів, опублікованих викривачем минулого тижня, свідчать, що Служба державної безпеки прослуховувала Гартцелла, американських дипломатів, посла Ізраїлю та інші дипломатичні представництва в Тбілісі.

Хоча багато записів присвячені Грузинській православній церкві та її зв’язкам з Росією, деякі нібито розкривають агентів безпеки, які прослуховують розмови грузинських журналістів, опозиційних політиків та дипломатів. Гартцелл заявив, що «обсяг і характер» імовірного прослуховування виходять за межі звичайної діяльності силових структур щодо потенційних загроз.

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