Грузія підтвердила участь у «Кримській платформі»

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі візьме участь у форумі «Кримської платформи», попри невдоволення Москви. Ґарібашвілі прибув до Києва 21 серпня з першим офіційним візитом.

Основним пунктом дводенної програми візиту вважається участь голови уряду Грузії, а також міністра закордонних справ Давида Залкаліані в саміті «Кримської платформи», ініційованому українською владою. На форумі обговорюватимуться питання, пов’язані з анексією Криму Російською Федерацією навесні 2014 року.

Саміт відбудеться 23 серпня в Києві. Участю в «Кримській платформі» Грузія демонструє підтримку територіальної цілісності України, оскільки сама стикається з аналогічними проблемами після визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії в серпні 2008 року.

Спільність проблем у взаєминах з Росією змусила грузинське керівництво приглушити розбіжності з Україною з питання про активність колишнього президента Грузії. Міхеїл Саакашвілі нині обіймає посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ України. Попри втрату грузинського громадянства після вступу в громадянство України в 2015 році, Саакашвілі продовжує брати активну участь у грузинській політиці, підтримуючи свою партію «Єдиний національний рух» на муніципальних виборах 2 жовтня.

З іншого боку, офіційна Москва неодноразово висловлювала невдоволення проведенням саміту «Кримська платформа», натякаючи, що країни, які візьмуть у ній участь, не зможуть розраховувати на поліпшення відносин із Росією.

Російсько-грузинські відносини дещо поліпшилися після зміни влади в Грузії за результатами парламентських виборів 2012 року.