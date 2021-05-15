Гіпермодерна будівля парламенту Грузії стикається з непевним майбутнім

Прозорий купол нового будинку парламенту Грузії в місті Кутаїсі мав би уособлювати прозорість демократії. Але через 10 років після відкриття ультрасучасної конструкції його скляні панелі непрозорі від пилу, а територія стає пустирем після того, як парламент зібрався і переїхав наприкінці 2018 року.

Купол був одним із декількох гіпермодерністських споруд, відкритих по всій Грузії під час правління Міхеїла Саакашвілі (2004-2007 і 2008-2013 роки). 6 травня колишній президент Грузії сказав Радіо Свобода, що нинішній стан будівлі «плачевний, дійсно сумний».

Саакашвілі каже, що очолив проєкт у першу чергу з військово-стратегічних причин: «Особливо після [війни 2008 року з Росією], – говорить він, – рішення про перенесення парламенту в Кутаїсі було ухвалене на випадок, якщо на Тбілісі буде вчинено напад, нам було потрібне місце, де був би грузинський уряд, була б грузинська влада. «Таким чином, ми фактично створили для нас резервне місце на випадок часткової окупації країни – і ця загроза все ще існує», – сказав він.

Проєкт отримав досить негативний початок, коли військовий меморіал радянської епохи, який височів за вершником із мечем, був зруйнований вибухівкою, щоб звільнити місце для будівлі парламенту.

Мати з 8-річною дочкою загинули під час підриву бетонної конструкції «Монумента слави», зведеного в радянські часи й давно не ремонтованого; ще кілька випадкових перехожих були травмовані уламками бетону, які розкидало вибухом.

Будівля була спроєктована іспанським архітектурним бюро. Проєкт був підписаний Саакашвілі, його вартість, як повідомляється , становила 100 мільйонів доларів.

На запитання про конструкцію, яка, як повідомляють, щоліта страждає від перегріву через свій «тепличний ефект», Саакашвілі сказав Радіо Свобода: «Послухайте, я вірю в скляні будівлі. Я вірю в прозорість. Я вірю в громадський контроль».

Саакашвілі каже, що ще одна причина, з якої місто Кутаїсі було обране для будівництва парламенту, полягала в тому, що «громадськість повинна мати вільний доступ до [парламенту]. І географічно [Кутаїсі] є центром Грузії, тому, якщо ви просто розмістите його в Тбілісі, це всього лише одна частина Грузії, і велика частина Грузії відчує себе якось осторонь».

Незабаром після того, як «скляний купол» був відкритий для роботи парламенту, в 2012 році партія Саакашвілі програла парламентські вибори «Грузинській мрії», політичній коаліції, заснованій Бідзіною Іванішвілі, найбагатшою людиною країни. Потім нова правляча партія почала повертати роботу парламенту до столиці Тбілісі.

Члени правлячої коаліції «Грузинська мрія» вказали на непрактичність і вартість поділу роботи влади між Тбілісі, де діють інші владні гілки, і Кутаїсі. Міста розділяє 230-кілометрова дорога, в тому числі й звивиста й небезпечна гірська ділянка цього автошляху.

Саакашвілі заявляє, що повернення парламенту до Тбілісі в довгостроковій перспективі буде мати «дуже негативні наслідки» для Грузії. Місцеві жителі кажуть, що економічний ажіотаж, пов'язаний із присутністю парламентаріїв та працівників парламенту в Кутаїсі, продовжився б у контексті відродження міста, яке з усіх сил намагається бути вагомим для сучасної економіки Грузії.

«Весь світ розвивається у напрямку до моря, – говорить Саакашвілі, – а Грузія – одна з дуже небагатьох країн у світі, де узбережжя сильно нерозвинене. Кутаїсі розташоване ближче до моря, тому ми хотіли пов'язати його з розвитком всього приморського регіону, включаючи Абхазію, що відкололася від Грузії».

Наприкінці 2018 року всю парламентську роботу в Кутаїсі припинили, і будівлю пізніше виставили на продаж, але не знайшлося покупця. Станом на травень 2021 року структура перебувала під контролем Міністерства економіки і більше не продавалася. Співробітник міністерства у зв'язках із громадськістю підтвердив це, але не відповів на запитання про поточний статус будівлі.

Коли Радіо Свобода відвідало це місце в травні, на стоянці стояло шість автомобілів, а біля входу стояв поліцейський, який не дозволяв увійти в будівлю.