Провідна опозиційна партія Грузії оголосила про завершення бойкоту парламенту

Лідер провідної опозиційної партії Грузії, «Єдиного національного руху», Ніка Мелія заявив 30 травня, що його політична сила повернеться до парламенту після майже семимісячного бойкоту.

«Ми увійдемо до парламенту, щоб звільнити грузинську державу, захоплену олігархом Бідзіною Іванішвілі», – сказав Мелія, маючи на увазі засновника владної партії «Грузинська мрія».

У Грузії політична криза розпочалася після того, як «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах у жовтні 2020 року, а опозиція заявила про несправедливість та шахрайство під час виборчої кампанії, голосування та підрахунку голосів. Тоді кілька опозиційних партій бойкотували парламент і влаштовували акції протесту з вимогою нових виборів.

Мелія був звільнений з в’язниці під заставу на початку травня – після трьох місяців попереднього ув’язнення за звинуваченням в організації «масового насильства» під час антиурядових протестів 2019 року.

19 квітня президент Європейської Ради Шарль Мішель виступив посередником у компромісній угоді між опозиційними силами та «Грузинською мрією», ця угода відкрила шлях для діяльності кількох опозиційних партій у парламенті. Звільнення Мелії з в’язниці було частиною цієї угоди.

Однак заснований колишнім президентом у вигнанні Міхеїлом Саакашвілі «Єдиний національний рух» не повернувся до парламенту разом з іншими партіями, залишивши вакантними 36 місць у законодавчому органі, що складається зі 150 місць.