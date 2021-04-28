Два долари за ліжко! У Грузії в Батумі пов’язують туристичні надії з дешевими номерами

Готельєри на Чорноморському узбережжі Грузії сподіваються, що великі знижки за проживання можуть відродити зруйновану індустрію туризму в Батумі.​ Можна з упевненістю сказати, що в Батумі, сяючому місті на Чорноморському узбережжі Грузії, знайдеться щось на бюджет кожного мандрівника. Уздовж найпрестижнішої ділянки галькового пляжу, апартаменти на березі моря доступні за ціною 12 доларів за ніч. Якщо це занадто дорого, туристи можуть пройти кілька сотень метрів углиб суші і отримати ліжко у гостелі лише за 2 долари США.

Але туристи майже не приїжджають. Батумі пережив неймовірний підйом як місце відпочинку для мандрівників із низьким і середнім бюджетом, в основному з Росії. Але один-два удари збили з пантелику туризм. По-перше, дипломатична сварка з Росією влітку 2019 року призвела до того, що Кремль ввів заборону на польоти між двома країнами. Потім, на початку 2020 року, кордони Грузії були закриті з метою запобігти поширенню пандемії коронавірусу.

Мері Емірідзе з Департаменту туризму Аджарії, яка курує Батумі, каже, що в 2019 році регіон прийняв понад 1,6 мільйона туристів. У 2020 році їх прибуло лише 306 тисяч, що на 81 відсоток менше. Емірідзе каже, що вона «ніколи не бачила нічого подібного» щодо зниження цін на житло в Батумі. Багато власників гостьових будинків, борючись за увагу туристів, рекламують кімнати за невелику частину їхньої вартості.

Власник гостьового будинку, який попросив називати його англомовним ім'ям Арчі, здає в оренду апартаменти в старому місті Батумі приблизно за третину ціни, яка була в 2019 році. За його підрахунками, кількість туристів зменшилася на 90 відсотків від того, що було б зазвичай у цю пору року. Місцевий житель Батумі каже, що йому не було «так важко» з 1990-х років, коли Грузія була розбурхана громадянською війною і економічними потрясіннями після розпаду Радянського Союзу. Арчі каже, що деяким місцевим жителям Батумі довелося покладатися на родинні зв'язки з мешканцями високогір'їв, що підносяться над містом, щоб вижити в минулому році. «Багато людей мають родичів, які живуть в горах і мають корів та овець. У горах у них завжди є їжа. Їм не потрібен уряд. Вони можуть жити самі по собі», – зазначає він.

На даний час в Грузію дозволені польоти з Туреччини, Ізраїлю та України, але якщо відвідувачі не пройшли вакцинацію, їм буде потрібно пред'явити новий негативний тест на COVID для посадки в літак. На третій день перебування в Грузії їм необхідно пройти другий тест на COVID. Дітям і немовлятам також потрібно здавати незручний мазок з носа, необхідний для аналізу, хоча деякі офіційні особи ігнорують цю вимогу. У Грузії, як і раніше, діє комендантська година, тобто ресторани закриваються до 20:00, і всі, хто будуть на вулиці після 21:00, ризикують отримати великий штраф. Служби доставки їжі працюють по всій країні.

В наші дні ізраїльтяни є одними з найбільш численних туристів у Батумі, але Арчі каже, що гроші, які витрачають ці туристи, в основному циркулюють в готелях багатонаціональної мережі з прилеглими казино і елітними ресторанами на набережній Батумі. Більшість форм азартних ігор в Ізраїлі незаконні, і немає публічних казино. Адміністратор батумського готелю Hilton, в якого є казино на другому поверсі, сказав Радіо Свобода, що готель був повністю заброньований на більшу частину квітня, хоча навіть в цьому готелі ціни знизилися приблизно на 25 відсотків у порівнянні з 2019 роком.

Наслідки скорочення туристичної галузі Батумі також можна відчути далеко від міської набережної. На Батумському базарі Малхаз продає свіжу зелень, салат і зелену цибулю. Уродженець Батумі каже, що до літа 2019 року значну частину його бізнесу становили економні покупці та відпочивальники, які приїжджали на довгий час, й приходили на жвавий ринок під час своїх щотижневих походів за продуктами. Продавець овочів каже, що раніше він завантажував у свою вантажівку близько пів тонни овочів від місцевих виробників щоранку, але тепер, за його словами, вантажівка у нього майже не використовується, і замість цього він упаковує кілька десятків кілограмів овочів у свій автомобіль, щоб відвезти їх на ринок.