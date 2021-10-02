МЗС обговорить надання підтримки Саакашвілі з представником посольства Грузії – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував вимогу затриманого в Грузії Міхеїла Саакашвілі щодо зустрічі з консулом України.

Як сказав голова МЗС журналістці Радіо Свобода в Трускавці, Україна надаватиме Саакашвілі «відповідну підтримку».

«Сьогодні зранку, думаю, протягом години представник посольства Грузії прибуде до МЗС на наш виклик і з ним буде все це проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє в біду», – сказав Кулеба вранці 2 жовтня.

Напередодні грузинська омбудсменка Ніно Лонджарія повідомила, що Міхеїл Саакашвілі після затримання оголосив голодування і просить зустрічі з українським консулом.

Раніше 1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину.

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МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.