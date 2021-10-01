Зеленський «занепокоєний» новинами про затримання Саакашвілі – речник

Президент України Володимир Зеленський стежить за повідомленнями про затримання Міхеїла Саакашвілі, повідомив його речник Сергій Никифоров 1 жовтня.

«Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації», – написав він у своєму фейсбуці.

За його словами, Київ звернувся до грузинської сторони для роз’яснень щодо обставин та причин затримання Саакашвілі.

«Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу», – додав Никифоров.

Читайте також: МЗС викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі з 2015 року має українське громадянство та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Раніше 1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.