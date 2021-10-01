Саакашвілі затримали в Грузії – прем’єр-міністр

Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали, повідомив прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, передає кавказька служба Радіо Свобода.

Він уже перевезений до пенітенціарної установи, сказав глава Кабміну на спеціальному брифінгу.

«У наших правоохоронних структур заздалегідь була інформація про його переміщення – від України до Грузії. Цей процес був під повним контролем», – сказав прем’єр.

Гарібашвілі висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику Служби державної безпеки Григолу Лілуашвілі.

Раніше в МВС і правлячої партії «Грузинська мрія» заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії і перебуває в Україні.