Саакашвілі затримано в Грузії – грузинська влада

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі оприлюднив відео, в якому повідомив, що вже прибув до грузинського міста Батумі. Спершу представники влади Грузії не підтверджували інформацію, що Саакашвілі перебуває на території країни. Але вже увечері надішло повідомлення про його затримання. Про це – у «Свобода Live».

Раніше Саакашвілі опублікував фото електронного квитка, з якого випливав його намір прибути в Грузію. Йшлося про вечір 2 жовтня – у день виборів до місцевих органів влади. Саакашвілі сказав, що вирішується доля його країни і він не зможе спостерігати осторонь.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі днями заявив, що Міхеїла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.