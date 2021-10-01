МЗС викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі

У Міністерстві закордонних справ прокоментували для Радіо Свобода повідомлення про затримання Міхеїла Саакашвілі.

«До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання», – йдеться в коментарі речника відомства Олега Ніколенка.

Раніше 1 жовтня стало відомо, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі, який отримав українське громадянство 2015 року, назвав вирок незаконним.