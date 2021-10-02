У ОП прокоментували участь Татарова у з’їзді «Слуги народу» в Трускавці

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував присутність заступника голови ОП Олега Татарова на з’їзді «великої фракції» депутатів «Слуги народу».

«У нас тут беруть участь не тільки депутати фракції, також бере участь Кабінет міністрів і Офіс президент. І заступники голови Офісу президента будуть співмодераторами на галузевих панелях. Якщо буде безпековий аспект, то там буде присутній і пан Татаров», – сказав він.

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Коментуючи функції Татарова в Офісі президента, Подоляк заявив, що він відповідає за «модерацію роботи правоохоронних органів».

«Олег Юрійович займається саме правоохоронною системою як виконавчою структурою, тобто слідство, МВС, ДБР, СБУ і так далі… Прокуратура так, у тому числі. Тобто модерація, не втручання в роботу, як всі думають, що він може дати наказ чи щось сказати зробити, це більше аналітична функція. Тобто дивимося, які КРІ і після цього він робить висновки і дає висновки голові Офісу», – стверджує чиновник.

На питання, чи планують на з’їзді обговорювати відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумоква, Подоляк відповів, що це «внутрішньопартійна тема». Водночас зазначив, що президент Володимир Зеленський вже висловив підтримку голові фракції Давиду Арахамії, який подавав звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради.

«Ставити питання, чи буде ухвалюватися рішення чи ні, трошки некоректно, тому що я вважаю, що треба оцінити функціонально, чи є пан Разумков і фракція «Слуга народу» монолітними, чи вони працюють в одному векторі, чи вони роблять одну й ту ж саму справу і розуміють цю справу однаково. Якщо так, то це функціонально нормально, якщо ні, то треба тоді об’єктивно одне одному поставити питання і вирішити цю ситуацію по суті», – сказав Подоляк.

Заступника керівника Офісу президента Олега Татарова помітили в Трускавці, де наразі відбувається так званий з’їзд «великої фракції» партії «Слуга народу». На питання кореспондентки Радіо Свобода Татаров заявив, що «приїхав на запрошення фракції».