Офіс генпрокурора підтвердив: Татаров досі підозрюваний, але його справу поки не передають до суду – ЦПК

Офіс генерального прокурора України підтвердив, що заступник голови офісу президента України Олег Татаров досі має офіційний статус підозрюваного, у відповідь на запит громадської антикорупційної організації «Центр протидії корупції», – але його справу поки не передають до суду.

Як заявляють у ЦПК, прокурори не передають цю справу до суду на порушення закону, а керівник цих прокурорів – заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко, який нещодавно був на дні народження Татарова.

«Рішення про закриття провадження чи передачу його до суду не ухвалювалося, у зв’язку з чим відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились. Процесуальний статус підозрюваних (Олега Татарова, який раніше був чільним посадовцем державної компанії «Укрбуд», а також колишнього народного депутата Максима Микитася, який фактично контролював цю компанію, і заступника керівника експертної служби Міністерства внутрішніх справ України Костянтина Дубоноса – ред.) на цей час не змінювався», – повідомили в ОГП.

Наприкінці 2020 року Симоненко забрав справу Татарова в Національного антикорупційного бюро і передав її Службі безпеки України; в НАБУ розкритикували цей крок. Одразу після цього він забрав справу в Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і передав її прокурорам одного з департаментів ОГП.

За кілька місяців до цього генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова своїм наказом визначила Симоненка відповідальним за організацію роботи саме цього департаменту, нагадали в ЦПК.

НАБУ розслідує справу, яка стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього народного депутата Максима Микитася про можливі зловживання і розкрадання грошей на суму понад 81 мільйон гривень під час будівництва житла для Національної гвардії України. Це будівництво вела компанія «Укрбуд», президентом якої був колишній депутат Микитась; Татаров у той час був одним із чільних посадовців «Укрбуду» – юристом компанії.

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому топпосадовець державної компанії «Укрбуд», причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 мільйоном гривень Національної гвардії України».

Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Попри це, НАБУ і САП у грудні 2020 року повідомили Татарову про підозру.

Улітку 2021 року ЦПК ініціював збір підписів під петицією до президента України Володимира Зеленського про звільнення Татарова з посади заступника голови ОПУ у зв’язку з цією підозрою, яка набрала більш ніж необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тим не менше, на Банковій відповіли на цю петицію, що таке звільнення, мовляв, «не передбачене законодавством».

Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ України. Він обіймав посаду заступника керівника головного слідчого управління МВС – керівника управління організації контролю за розслідуванням злочинів під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту і просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, і висував їм ультиматуми. Був публічною особою з боку міліції, регулярно коментував події на Майдані з погляду влади тодішнього президента Віктора Януковича.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок.

Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків і експертів.

У жовтні 2020 року в інтерв’ю для програми HARDtalk британського громадського мовця ВВС Зеленський стверджував, що Татаров не причетний до розгону активістів на Майдані.