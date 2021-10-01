Зеленський зустрінеться зі «слугами народу» в Трускавці 2 жовтня – речниця фракції

Президент України Володимир Зеленський виступить на з’їзді народних депутатів «Слуги народу» 2 жовтня. Про це заявила речниця президентської фракції Юлія Палійчук у своєму телеграмі 1 жовтня.

За її словами, учасники з’їзду так званої «великої фракції» у суботу проведуть нараду з представниками силових відомств, щоб «підбити підсумки роботи й обговорити ключові ідеї законопроектів, які міністерства, відомства і депутати подаватимуть на розгляд парламенту».

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Після цього вони працюватимуть у групах над «Планом транформації країни» за напрямками:

військова безпека та міжнародні відносини

енергетична незалежність і зелена трансформація

людський капітал

технологічний розвиток і ринкові трансформації

інфраструктура й місцевий розвиток

продовольчий хаб

цифровий хаб

верховенство права

«Результати роботи груп презентують усім учасникам для спільного обговорення, внесення зауважень та пропозицій. В обговорені підсумків роботи груп візьме участь президент України Володимир Зеленський. Він також виступить із промовою», – написала Палійчук.

Вона додала, що за підсумками роботи груп планується створити план роботи на наступні два з половиною роки.

Раніше у «Слузі народу» повідомляли, що у ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Народні обранці від «Слуги народу» у Трускавці зустрічаються не вперше. Після парламентських виборів у 2019 році для новообраних депутатів партія «Слуга народу» організувала так звану школу зе-депутата. Лекції тривали у трускавецькому готелі «Ріксос Прикарпаття».