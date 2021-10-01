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«На велосипеді» – депутат Трухін про те, як доїхав у Трускавець

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін

Народний депутат «Слуги народу» Олександр Трухін, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, чи приїхав він до Трускавця на автомобілі, відповів, що на велосипеді.

На уточнююче питання журналістки, чи був депутат за кермом особисто, Трухін відповів: «на велосипеді, так».

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп’яніння.

«Я досі в шоковому стані» – депутат Трухін про резонансну ДТП зі своєю участю
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«Я досі в шоковому стані» – депутат Трухін про резонансну ДТП зі своєю участю

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Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У поліції повідомили, що справу про ДТП буде розслідувати ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.

Сам Трухін 7 вересня заявив, що не вважає себе винним у ДТП. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

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