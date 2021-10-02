Олег Татаров у Трускавці: «приїхав на запрошення фракції»

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров перебуває у Трускавці, де наразі відбувається так званий клик «великої фракції» партії «Слуга народу».

На питання кореспондентки Радіо Свобода Татаров заявив, що «приїхав на запрошення фракції, поспілкується з людьми»:

«Не пам’ятаю (хто саме запросив – ред.), через помічників запрошували. Сказали, що є можливіть прибути, якщо є бажання, от я зараз прибув».

Татарова помітили у фойє готелю разом із народним депутатом від президентської фракції Олександром Трухіним вранці 2 жовтня. Заступник голови ОП не став коментувати справу про ДТП, у якій фігурує Трухін.

«Мені все цікаво як юристу з професійної точки зору, але я не можу давати коментарі, оскільки не бачив матеріалів», – зазначив він.

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8 вересня Татаров відзначав свій день народження. За матеріалами «Української правди», на святі були в тому числі представники правоохоронних відомств, зокрема, ті, що мають стосунок до розслідування справи «Укрбуду», в якій фігурує сам Татаров.

Чиновник заявив, що його гості «не мають стосунку до справи», а з більшістю з них він знайомий багато років.

«Я не вбачаю конфлікту інтересів, тому що не маю стосунку до органу (Офіс генерального прокурора – ред.), який ви назвали. У нас інший заступник керівника Офісу президента відповідає за комунікацію з ГПУ», – заявив Татаров.

На питання про свою роботу в ОП він розповів, що займається «аналітичною допомогою», зокрема, щодо законопроєктів, а також роботою з профільним комітетом.

«Останній рік працюємо над Кримінальним процесуальним кодексом. Минулого тижня на профільному комітеті, в тому числі з міжнародними експертами, брали участь у обговоренні щодо змін до КПК. Це такий великий продукт, в якому брали участь близько 100 осіб», – сказав він.

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На питання інших журналістів щодо того, як саме він опинився в Офісі президента, Татаров сказав, що його запросили на розмову щодо його «експертного бачення стосовно деяких юридичних питань» до ОП у березні 2020 року, але наступна зустріч відбулася тільки за п’ять місяців. За його словами, з Андрієм Єрмаком він до цього не був знайомий.

Він також прокоментував свою роботу в Міністерстві внутрішніх справ під час Революції гідності. За його словами, це питання обговорювалося під час його призначення на роботу в Офісі президента.

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«Але, якщо ви уважно подивитеся мої коментарі, які я давав, то я намагався давати коментарі нейтрально, мої коментарі були обґрунтовані лише матеріалами, які надавалися, оскільки я хочу ще раз нагадати, що на момент, коли я давав коментарі, я до слідства стосунку не мав. Я не стверджував, що протестувальники б’ють «Беркут», я пам’ятаю, що я стверджував, я говорив, що на основі матеріалів кримінального провадження є такі версії: перша, друга , третя», – стверджує Татаров.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС під час подій Революції гідності.

Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту і просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми.