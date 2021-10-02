Шефір у Трускавці розповів про стан водія після нападу і спілкування з олігархами

Перший помічник президента України Сергій Шефір з’явився на публіці в Трускавці, де відбувається з’їзд депутатів від «Слуги народу».

За словами Шефіра, слідство у справі про напад на нього триває, в нього самого немає версій щодо того, хто може бути причетний.

«Я зацікавлений більше за вас, щоб це було якомога швидше. Але чекаємо, йде слідство», – заявив він.

Шефір додав, що життю його водія, який був поранений під час замаху, нічого не загрожує:

«Він не може встати з ліжка, там такий цілий механізм – збирають ногу, обіцяють, що все буде гаразд, але поки він не встає, без руху. Психологічно нормально почувається, сказав, що, попри все, повернеться на місце водія».

Помічник президента повідомив, що після нападу почав пересуватися у броньованому автомобілі через те, що є фігурантом кримінального провадження.

Говорячи про мету приїзду до Трускавця, Шефір сказав, що хоче «послухати, як реагує фракція «Слуга народу» на обговорення трансформації України».

«Треба обговорити з депутатами, нашою фракцією, як ми йдемо в майбутнє, що ми будемо будувати, які державні програми підтримуємо, які не підтримуємо. Звичайна робота», – перерахував він.

Шефір також прокоментував свою попередню заяву про те, що до нападу він нібито займався студією «Квартал 95». За його словами, це був жарт:

«Коли мене спитали «чим ви останнім часом займалися», – дивіться, я людина з почуттям гумору, я сказав: найбільш останнім часом були зйомки «Вечірнього кварталу». Ну це жарт, іронія, якщо деякі журналісти не розуміють іронії – ну, в усіх різне почуття гумору. У мене таке».

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Шефір зазначив, що є радником президента «у класичному сенсі цього слова», але не працює з військовими питаннями та не має доступу до державної таємниці.

На питання, чи він досі спілкується з олігархами, помічник Зеленського відповів, що співпрацює з кількома олігархами-власниками телеканалів з 2005 року.

«Я практично всіх їх знаю, практично з усіма співпрацюю. Ми готували програми і для «1+1» в основному, і для «ТРК «Україна», і для «Нового каналу». Ми випускаємо фільми в прокат, готуємо серіали, а далі канали борються, йдуть переговори, спілкування».

При цьому зараз, за словами Шефіра, він зосереджений на роботі в Офісі президента.

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22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, водій дістав поранення, які не загрожують життю. За інформацією МВС, постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї.

За фактом порушене кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб».