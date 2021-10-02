Процедуру відкликання Разумкова планують почати «з понеділка» – речниця «СН»

Фракція «Слуга народу» планує почати процедуру відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова «з понеділка», повідомила речниця президентської фракції Юлія Палійчук у своєму телеграмі.

«На фракції «Слуга народу» обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Шляхом голосування депутатами фракції ухвалене рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади», – написала Палійчук.

Раніше народна депутатка із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що за підсумками виїзного засідання фракції 2 жовтня під ініціативою з відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова свої підписи поставили вже близько 180 «слуг народу». Вона сказала це в коментарі журналістам у Трускавці, де відбувалося засідання.

На запитання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи, на її думку, назбирається у Верховній Раді необхідна для звільнення спікера кількість голосів (щонайменше 226), депутатка сказала: «Виглядає, що це буде підтримка з залу, крім монобільшості».

Речниця Разумкова Ольга Туній повідомила, що спікер запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч 4 жовтня, «щоб обговорити його «незадовільну» роботу за два роки на посаді голови парламенту».

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Лист, який оприлюднила Туній, Разумков адресує народним депутатам від «Слуги народу» і, зокрема, голові фракції Давиду Арахамії.

Він обґрунтовує пропозицію зустрічі зверненням Арахамії щодо підписних листів для відставки Разумкова.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

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Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».