Голови комітетів Верховної Ради «висловили недовіру» роботі Разумкова – речниця «Слуги народу»

Голови парламентських комітетів залишили засідання погоджувальної ради, повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

«Голови парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради. Таким чином вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради», – написала вона в своєму телеграмі.

На засіданні погоджувальної ради спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що процедура його відкликання повинна відбуватися згідно з регламентом. Він також розкритикував процедуру, за якою відбувався розгляд закону про олігархів за його відсутності.

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Своєю чергою, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що процедура відкликання Разумкова відбуватиметься у відповідності до регламенту.

Речниця Разумкова Ольга Туній раніше повідомила, що спікер запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч 4 жовтня, «щоб обговорити його «незадовільну» роботу за два роки на посаді голови парламенту».

Спікер парламенту Дмитро Разумков вранці 30 вересня повідомив, що представники владної фракції «Слуга народу» розпочали процедуру його відкликання з посади.

Речниця спікера після цього повідомила, що підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» готові і перебувають в апараті Верховної Ради, а «ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру, згідно з регламентом».

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».