Разумков каже, що піде до суду, якщо в нього спробують забрати мандат депутата

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що звернеться до суду, якщо монобільшість спробує позбавити його мандату народного депутата.

«Так, я буду відстоювати своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як Дмитро Разумков, як вже сьогодні політик. І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі голосували і за мене, і за колег, які сьогодні працюють в стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей», – сказав спікер в інтерв’ю телеканалу «Прямий» ввечері 5 жовтня.

За словами Разумкова, можливості позбавити його мандату, згідно з законом, немає, а, «згідно з тим, що відбувається у Верховній Раді... всяке може бути».

При цьому голова Верховної Ради запевнив, що не звертатиметься до суду в разі звільнення з посади спікера, щоб не дати своїм опонентам можливості апелювати до того, що він тримається за посаду.

Верховна Рада напередодні внесла до порядку денного питання про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади і доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису парламенту в поточному році.

Відповідне рішення на засіданні 5 жовтня підтримали 246 народних депутатів, зокрема, 211 – від фракції «Слуга народу», розглянувши пропозицію 175 народних депутатів.

Це питання мають розглянути 7 жовтня.

5 жовтня Верховна Рада також проголосувала за відсторонення голови парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».