Рада внесла до порядку денного питання про відкликання Разумкова

Верховна Рада внесла до порядку денного питання про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади і доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису парламенту в поточному році.

Відповідне рішення на засіданні 5 жовтня підтримали 246 народних депутатів, зокрема, 211 – від фракції «Слуга народу», розглянувши пропозицію 175 народних депутатів.

Це питання мають розглянути 7 жовтня.

Засідання 5 жовтня вів перший заступник спікера Руслан Стефанчук – після того, як Верховна Рада проголосувала за відсторонення голови парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Услід за цим Верховна Рада розглянула пропозицію про відсторонення віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука («Слуга народу»).

Пропозицію подав представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Він звинуватив депутатів від монобільшості у порушенні регламенту під час відсторонення Разумкова. Відсторонення розглянули під головуванням віцеспікерки від «Батьківщини» Олени Кондратюк. Втім, ця пропозиція набрала тільки 69 голосів.

Раніше повідомлялося, що депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».