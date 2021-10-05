Слідом за Разумковим у Раді запропонували відсторонити Стефанчука – депутати не підтримали

Верховна Рада після відсторонення спікера Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань розглянула пропозицію про відсторонення віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука («Слуга народу»).

Пропозицію подав представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Він звинуватив депутатів від монобільшості у порушенні регламенту під час відсторонення Разумкова.

Відсторонення розглянули під головуванням віцеспікерки від «Батьківщини» Олени Кондратюк. Втім, вона набрала тільки 69 голосів за, зокрема, від:

«ЄС» – 26

«Батьківщини» – 13

«Голос» – сім

«Опозиційної платформи – За життя» – 19

Позафракційні – два

Ще два народних депутати згодом попросили зарахувати їхні голоси «за», заявивши, що в них не спрацювали сенсорні кнопки.

Згодом фракції «ЄС» і «Голос» знову винесли пропозицію на розгляд, але вона набрала 66 голосів.

Верховна Рада раніше 5 жовтня відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарних дні.