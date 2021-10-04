Верховна Рада збереться на позачергове засідання 7 жовтня – Разумков

Верховна Рада збереться на позачергове засідання у четвер, 7 жовтня. Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Інформую всіх колег, що сьогодні вранці надійшла від 153 народних депутатів пропозиція щодо проведення позачергового засідання, воно планується на четвер, як завжди, о 16:00», – сказав Разумков.

Він додав, що ініціював засідання член парламентської групи «За майбутнє» Антон Поляков

Спікер Ради не уточнив, що саме планують розглядати на цьому засіданні.